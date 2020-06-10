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10.06.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пятницу Москву зальют дожди

Текст: Ирина Огилько

На стыке теплого и холодного антициклонов в столичном регионе завтра и в пятницу может выпасть рекордное количество осадков. Об этом "РГ" сообщала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, вчера удар стихии был в Тверской области, где в городе Красный Холм за 12 часов выпало 53 мм осадков, а в Ярославской области выпало за сутки 49 мм осадков. В ближайшие дни непогода настигнет и столичный регион.

Фото: iStock
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- 11 июня Москва будет во власти теплого атмосферного фронта, поэтому будет жарко, днем воздух прогреется до +30. Дожди ждем локальные небольшие, во время ливней возможно усиление ветра до 17 м/с, - рассказывает Позднякова. - А в праздничный день 12 июня ожидаем утром еще теплую погоду до +27 днем, а во второй половине дня возможны сильные грозовые ливни, местами с градом и резкое понижение температуры. Такая погода вполне типична для окончания продолжительной жары.

В субботу, по прогнозам метеоролога, воздух не прогреется выше +18, а в воскресенье на градус меньше. Ночные температуры понизятся до +10...+12, временами будут идти осадки.

Дождливая и прохладная погода простоит до понедельника. С началом рабочей недели воздух снова будет прогреваться в столице и области выше +20 градусов.

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