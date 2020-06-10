В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав

Группа мошенников организовала выгодный "бизнес" на автоподставах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия по отработанной схеме. Один из них имитировал поломку своего автомобиля, двигаясь с максимально низкой скоростью на участке автодороги, где запрещен обгон. Тем самым он вынуждал находящегося позади водителя обогнать его. Как только тот начинал совершать маневр, автоподставщик резко ускорялся. Водителю приходилось перестраиваться назад, однако в это время к нему максимально близко подъезжали сообщники на иномарке и провоцировали столкновение.

После дорожно-транспортного происшествия аферисты объясняли водителям, что они серьезно нарушили правила дорожного движения и это неминуемо приведет к лишению права управления транспортным средством. Чтобы уладить ситуацию, автоподставщики просили у потерпевших от 50 до 150 тысяч рублей, после получения которых скрывались с места происшествия.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Домодедово при содействии Росгвардии задержали предполагаемого организатора и шестерых участников группы по местам их проживания.

Задержанные, четверо из которых ранее были судимы, подозреваются в совершении как минимум шести автоподстав на территории Домодедовского, Чеховского, Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.

При обысках у фигурантов обнаружены банковские карты, мобильные телефоны, рации, бейсбольная бита и два охолощенных пистолета. Также изъяты автомобили, предположительно, используемые при инсценировках ДТП.

В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестеро находятся под домашним арестом.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.