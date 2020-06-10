В Подмосковье задержали заказчика убийства

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" мужчины 1969 г.р., подозреваемого в организации и приготовлении к убийству.

Татьяна Петрова рассказала, что, по предварительной информации, злоумышленник из-за личной неприязни к сожителю бывшей жены организовал подготовку к его убийству. Он обратился к местному жителю, чтобы тот за денежное вознаграждение подыскал исполнителя преступления. В ходе грамотно спланированных и проведенных мероприятий подозреваемый был задержан оперативниками при передаче посреднику денежных средств за исполнение убийства.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.