В столице открыли сезон фонтанов. В церемонии, прошедшей в Парке Победы на Поклонной горе, где работает фонтанный комплекс "Годы войны", принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Всего в этом году в Москве будут работать 600 фонтанов.

Как сказал на открытии мэр, плохая погода в городе закончилась, наступило настоящее лето. "К москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. Сегодня все 600 фонтанов снова заработали, создавая особую красоту и настроение", - сказал он.

Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября. В случае хорошей погоды работа фонтанов может быть продлена.

Кстати, из 600 московских фонтанов 349 эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 161 - коммерческие структуры: рестораны, торгово-развлекательные комплексы и другие. Кроме того, 90 наиболее значимых и имеющих подсветку обслуживает ГБУ "Гормост".