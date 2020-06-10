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10.06.2020 13:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вирус закрыли в камере

В Воронеже предложили новый способ лечения COVID-19
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 125(8179)
В Воронеже успешно опробован нетрадиционный способ лечения коронавируса. Сеансы в барокамере, наполненной чистым кислородом под давлением, нормализуют газообмен в пораженном инфекцией организме, спасают больного от реанимации и ИВЛ, дают ему силы для борьбы с опасным недугом. Недавно из областной больницы выписали первого пациента, вылеченного таким образом.
Воронежские медики используют барокамеры, построенные на местном механическом заводе. Фото: Ирина Макарова Воронежские медики используют барокамеры, построенные на местном механическом заводе. Фото: Ирина Макарова
Воронежские медики используют барокамеры, построенные на местном механическом заводе. Фото: Ирина Макарова

- Мужчину привезли к нам в тяжелом состоянии, после реанимации. У него развивался фиброз легких. Без кислородной маски пациент задыхался и рисковал остаться инвалидом на всю жизнь. После пятого сеанса в барокамере он смог обходиться без маски, начал ходить, стабилизировалось дыхание, а одышка исчезла. После седьмого уровень кислорода в крови пришел в норму, - рассказала заведующая бароцентром Воронежской областной клинической больницы Ольга Ефремова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Больных коронавирусом начали лечить с помощью барокамеры

Одно из неприятных последствий коронавирусной инфекции - нарушение кислородного газового обмена в тканях. Лишенные подпитки органы ведут себя соответственно, дело идет к реанимации и ИВЛ. Сеансы в барокамере - на медицинском языке они называются гипербарической оксигенацией (ГБО), - помогают избежать таких крайностей: они поддерживают пациента в удовлетворительном состоянии, пока организм вместе с врачами побеждают зловредный вирус.

Метод ГБО разработан в 1976 году, Минздрав рекомендует его при лечении 65 недугов: от гипоксии у беременных до мужского бесплодия. Но против коронавируса воронежские медики ГБО применили впервые. Да и по всей стране, кроме Воронежа, подобные процедуры для COVID-больных проводят лишь в двух федеральных клиниках в Москве.

- Камеры у нас советские, построены на воронежском Механическом заводе. Они простые - без пульсометров и других датчиков, но очень надежные. Мы их любим, - призналась заведующая.

Барокамера похожа на ракету с окнами. Внутри, закрыв глаза, лежит пациент - как космонавт. Над его головой медленно ползет по шкале стрелка, отмеряя время сеанса. Другой прибор показывает давление в камере. Работает установка совершенно беззвучно. Когда стрелка доходит до конца, врач включает переговорное устройство и произносит: "Сеанс окончен".

Прямая речь

Ирина Сорокина, старшая медсестра коронавирусного центра при Воронежской ОКБ:

- Сложность работы с COVID-больными в том, что вместе с коронавирусом нам приходится лечить их прежние заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гематологию. Есть пациенты после инфарктов и инсультов. Надо выдавать массу разных лекарств, среди них много незнакомых и новых.

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