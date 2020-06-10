В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов

В Воронеже 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД в свободное от работы время вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.

Авария произошла около 19.20 во вторник на Ленинском проспекте. В результате ДТП мужчина-пешеход скончался до приезда скорой, две женщины с травмами были госпитализированы в реанимацию, пишет РИА Новости. Водитель был трезв.

В полиции отмечают, что сейчас устанавливаются причины ДТП, среди которых техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другим транспортным средством. Назначена служебная проверка.