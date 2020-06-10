В Воронежской области введут выплату вместо участков для многодетных

Денежная альтернатива бесплатному земельному наделу появится у многодетных жителей региона. Механизм представления выплаты прорабатывают в Воронежской областной Думе.

Решение квартирного вопроса для семей с тремя и более детьми в регионе ускорят, предложив гражданам денежную компенсацию взамен положенного по закону земельного надела. Свободных участков, подходящих для индивидуального строительства, в Воронеже и ряде районов нет. Новая выплата даст родителям больший простор для выбора места жительства.

Всего по Воронежской области заявки на предоставление участков с 2011 года подало более 10,5 тысячи многодетных граждан. Из них, по данным на конец 2019 года, землю получило 6083 семьи. Каждая шестая проживает в столице региона.

Как рассказал руководитель департамента имущественных и земельных отношений Сергей Юсупов, в 2020 году многодетным выделят около 730 наделов. В результате в 18 муниципалитетах очередность будет ликвидирована, по остальным районам удастся закрыть более половины потребности.

Но львиная доля из тех граждан, кто сегодня числится в реестре, - 3652 из 4577 - зарегистрирована в Воронеже. А в городе уже нет территорий, запланированных под ИЖС, отметил председатель комитета Воронежской облдумы по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов. Аналогичная ситуация сложилась в прилегающих районах - Новоусманском, Рамонском, Семилукском, Хохольском, в Борисоглебске, Нововоронеже, Богучаре и некоторых других населенных пунктах.

Еще одна проблема состоит в том, что на свободных землях, подходящих для раздачи льготникам, нет инженерных сетей. Их прокладка входит в полномочия органов местного самоуправления, чаще всего крайне стесненных в средствах. На подведение инфраструктуры к одному участку требуется почти миллион рублей. Немудрено, что процесс длится годы.

- У многих многодетных семей ожидание затянулось в силу объективных причин. К тому же не у всех есть средства на постройку дома, и зачастую сразу же после получения участок выставляется на продажу. В прошлом году депутатами облдумы подробно рассматривался вопрос о возможности появления в регионе альтернативной меры поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Тема тщательно проработана, подготовлен законопроект и финансово-экономическое обоснование. Формируется механизм предоставления выплаты, - рассказал Роман Жогов.

Фото: Воронежская областная Дума

Проект закона вынесут на обсуждение депутатов осенью 2020 года. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, альтернатива может заинтересовать около 80 процентов семей, стоящих на очереди, и наряду с другими выплатами (федеральными и региональными) позволит многодетным воронежцам более оперативно решить вопрос с жильем.

- В рамках первой, мартовской, корректировки бюджета региона на текущий год на введение новой меры поддержки уже предусмотрено 100 миллионов рублей, - добавил Нетесов.