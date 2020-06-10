Власти Москвы: Пикники в парках пока не разрешены

Режим самоизоляции в столице отменен, но собираться большими компаниями в парках пока нельзя. Не снят запрет и с пикников, сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

- Все досуговые и физкультурные мероприятия на территории Москвы все еще приостановлены, - заявил он. - Поэтому коллективное пребывание москвичей на ограниченной территории с целью проведения досуга подпадает под данное ограничение.

Напомним, столичные парки (кроме "Зарядья") снова открылись для посетителей 1 июня.