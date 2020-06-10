Воздух в Москве сможет прогреться до рекорда

Предстоящим днем московский регион будет находиться на западной периферии антициклона. Воздух сможет повторить рекорд более чем 20-летней давности, прогревшись до +30 градусов в тени. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, уже в утренние часы температура воздуха поднялась до +24 градусов, а после полудня она сможет достигнуть максимальной отметки в +30 градусов. Если это произойдет, будет повторен рекорд 1998 года.

Впрочем днем не исключены небольшие дожди с грозой. При ухудшении погоды ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Как отмечают метеорологи, несмотря на жару, содержание кислорода в воздухе в пределах климатической нормы. Такие погодные условия чаще всего не являются нагрузочными для организма и редко вызывают недомогания или развитие метеопатических реакций.