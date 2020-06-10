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10.06.2020 13:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Запущен фотопроект о жизни Москвы в период пандемии

Текст: Ирина Огилько
Фото: Георгий Пинхасов/Magnum Photos Фото: Георгий Пинхасов/Magnum Photos
Фото: Георгий Пинхасов/Magnum Photos

Фотопроект "Герои нашего времени" напомнит о том, как город жил во время пандемии. Проект расскажет о жизни столицы в этот период глазами пяти известных фотографов: Арсена Ревазова, Марго Овчаренко, Нанны Хайтманн, Алексея Киселева и Георгия Пинхасова. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Весной нашему городу довелось пережить непростое время. Из-за опасностей пандемии жители Москвы были вынуждены изменить привычный образ жизни и перестать ходить на работу, гулять по улицам или встречаться с друзьями. Оставаясь дома ради того, чтобы остановить распространение вируса, вместе с тревогой за близких мы испытывали надежду. А город за окном продолжал жить усилиями тех, без кого было не обойтись. Проект "Герои нашего времени" родился из желания сохранить в памяти это сложное время и истории людей, которые стали его героями", - заявила куратор проекта Нина Гомиашвили.

Каждый из приглашенных участников - мастер собственного жанра, и благодаря этому на выставке удалось собрать художественные высказывания, созданные в разных стилях и выраженные с разной интонацией. Объединяет все работы стремление сохранить свидетельства драматичного и уникального исторического момента.

Объекты съемок для своей серии работ Арсен Ревазов изначально выбирал из соображений визуальной значимости. Фотограф побывал на ВДНХ, в Парке Горького и Нескучном саду, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Тверской улице и Садовом кольце, у стадиона "Динамо" и других знаковых местах.

Съемки для серии Марго Овчаренко проходили в нескольких больницах Москвы, где медики круглосуточно борются за жизнь пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19, а также в столичных гостиницах, где временно живут врачи, медсестры, санитары и другой персонал больниц.

Москва в работах Алексея Киселева - город, который замедлил привычный ход, взял передышку, но не остановился. Здесь меньше людей и машин, но по-прежнему много энергии и жизни.

Фото: iStock
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Для Нанны Хайтманн первым местом съемки для стал Храм святителя Николая на Трех Горах. Также фотограф и ее команда побывали в центре телемедицины на улице Лихачева, а один из дней Нанна целиком провела в инфекционной клинической больнице № 2, в отделении для беременных с диагнозом коронавирус и присутствовала при рождении человека.

Первые снимки фотографа Георгия Пинхасова для этого проекта были сделаны в близлежащих от дома, где он живет, дворах. Темные здания и яркие окна, пустые скамейки, будто дышащие листья деревьев в свете фонаря, тени и блики, невидимое присутствие человека. Метод Пинхасова не предполагает задумки, концепции или определенного плана съемки. Вот и в опустевшей Москве назначать знаковые места для съемки или заранее расписывать желанный маршрут фотограф не стал, опасаясь спугнуть свежесть взгляда.

Безопасное перемещение по городу стало возможным благодаря благотворительной работе одного из сервисов по заказу такси, который выделил машины для фотографов.

Посмотреть проект можно на сайте москвастобой.рф.

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