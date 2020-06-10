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10.06.2020 19:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях

Текст: Анна Скрипка, Татьяна Ткачева, Элина Труханова, Елена Шулепова
В регионах Центральной России 11- 12 июня ожидаются погодные аномалии - от гроз с градом и сильным ветром до жары в 37 градусов. В ГУ МЧС сразу по нескольким областям распространили штормовые предупреждения и памятки для жителей о том, как вести себя во время природных капризов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, здесь 11 июня температура воздуха дорастет до 35 градусов. Жителям области посоветовали по возможности не выходить из дома, а на улицах держаться в тени и пить больше воды.

Фото: iStock
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В Воронежской области будет еще жарче: прогноз на 11 и 12 июня говорит о том, что столбик термометра поднимется до 37 градусов. На территории региона установлен третий класс пожарной опасности, когда большинство источников огня приводит к появлению лесных пожаров. И обстановка продолжает накаляться.

"Пожары интенсивны, выделяют огромное количество тепла, быстро распространяются и созидают добавочные мелкие очаги. Борьба с огнем в данный период связана с конкретными трудностями… И, конечно же, стоит напомнить, что большинство пожаров - дело рук человека, умышленное или нет. Да, на выходные дни на патрулирование выйдут объединенные группы, но невозможно патрулировать каждый километр. Очень просим граждан проявить ответственность", - подчеркнули в региональном управлении МЧС.

Спасатели также призвали воронежцев отказаться от употребления спиртных напитков при купании в водоемах. напомнив, что, в среднем, восемь из десяти утонувших погибает в состоянии алкогольного опьянения.

"Абсолютно дикая статистика. Как правило, такие компании забираются как можно глубже в дебри природы, и когда недосчитываются одного человека - спасать кого-то уже поздно. Спасателям-водолазам остается только искать тело погибшего на дне реки", - заключили в МЧС.

Впрочем, жаркая погода уже установилась в большинстве регионов Центральной России, и в ближайшие дни воздух также прогреется до 30-32 градусов. Однако в некоторых субъектах эта температура будет сопровождаться грозами, порывистым ветром и градом. К примеру, жителей Калужской области предупредили о грозах с порывами ветра до 17 метров в секунду, местами возможен град, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Тульской области, по данным ГУ МЧС, сохранится жара до 32 градусов, и в мэрии областного центра объявили о том, что на улицах будут бесплатно раздавать питьевую воду. В Рязанской области неприятных погодных явлений не ожидается, однако воздух все же прогреется до 26-31 градуса.

В Ярославской области, наоборот, прогнозируют местами грозы с ливнем и градом, при этом порывы грозовых ветров могут достигать 15-17 метров в секунду.

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