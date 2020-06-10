Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный

В возведении объектов инфраструктуры российского космодрома Восточный в Амурской области примут участие и белорусские строители. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Союзного государства. Правда, приступить к работе они смогут с 2022 года, уточнил высокопоставленный дипломат.

Говоря в целом о сотрудничестве двух стран в космической сфере, он напомнил, что сейчас действует совместная белорусско-российская группировка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. А в самом начале текущего года было подписано соглашение о развитии этой группировки.

"Мы договорились и приступили к совместной разработке космического аппарата с принципиально новыми параметрами и техническими характеристиками, - уточнил Семашко. - Я скажу, что на одной руке пальцев хватит, чтобы пересчитать количество в мире стран, которые способны делать то, что сегодня делают ученые, инженеры и рабочие Беларуси и России".

Кстати, космодром Восточный, о котором уже информировал неоднократно "СОЮЗ", считается одним из самых масштабных проектов России в текущем столетии. Он стал визитной карточкой пионера освоения космоса на Дальнем Востоке вблизи города Циолковский, который, к слову сказать, был "крещен" лишь пять лет назад по результатам опроса местного населения.

А впервые этот населенный пункт появился почти шесть десятилетий назад под скромным названием Углегорск, хотя уголь в здешних местах никому добывать не приходилось, утверждают местные старожилы.

Новая стартовая площадка в открытый космос, по мнению экспертов, разгрузит и стартовый комплекс Байконур. Впрочем, полностью отказываться от испытанного годами космодрома в казахстанской степи в планы Роскосмоса не входит. Восточный лишь снизит со временем нагрузку на Байконур, а, следовательно, и затраты на его аренду.