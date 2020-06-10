Камчатским собакам запретили лаять в квартирах с 8 вечера до 9 утра

Депутаты Заксобрания Камчатки внесли поправки в краевой закон о тишине. Теперь шуметь в многоквартирных домах региона запрещено с 20:00 до 9:00.

- Время, отведенное на шумный ремонт сейчас сокращено. Если ранее можно было осуществлять его с 7 утра до 11 вечера, то теперь этот временной период уменьшен, - приводятся на сайте Заксобрания слова парламентария Анатолия Кирносенко.

В закон внесена еще одна важная поправка, в частности, в перечень шумов внесены "иные звуки". Это, к примеру, громкий лай собак. Раньше в список внесли крики, свист, пение, игру на музыкальных инструментах и другое.

За нарушение краевого закона о тишине предусмотрены штрафы от тысячи до 20 тысяч рублей.