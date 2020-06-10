На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6 км

В Камчатском крае вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту около шести километров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Шлейф распространяется в юго-западном направлении. Населенные пункты на его пути отсутствуют. Выпадение пепла в местах проживания людей не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, но международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там тоже нет.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.