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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Клев будет

Рыбакам-любителям на Сахалине и Курилах разрешат продавать улов
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Сахалинская область наряду с Магаданской, Мурманской и Томской стала участником пилотного проекта, в рамках которого рыбакам-любителям позволят продавать выловленное. Такие поправки готовит внести в закон о любительском рыболовстве Федеральное агентство по рыболовству.

Авторы поправок хотят закрепить само понятие "продукция любительского рыболовства". Благодаря этому станет возможным определить точный перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно. Кроме того, в документе четко пропишут, что продажа улова рыбаками-любителями не равна предпринимательской деятельности.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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- Мы видим этот проект прежде всего как социальный для рыбаков-любителей. Не рассматриваем вариант дополнений к налоговым поступлениям, какое-то создание конкуренции промышленному рыболовству. Это вовлечение незанятых граждан и возможность для них поправить свое материальное положение, - отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Количество проданных водных биоресурсов привяжут к суточным уловам, прописанным в правилах рыболовства. А поймать в общем-то можно не так много. В Сахалинской области разрешено добывать, к примеру, не больше трех хвостов лосося или, если считать в массе, до пяти килограммов на человека в сутки. Для подтверждения законности реализуемого улова будет выдаваться рыболовный билет. Документ должен получать только тот, кто планирует продавать излишки добычи.

Какую именно рыбу разрешат продавать, утвердит Минсельхоз России по представлению глав регионов. А определять муниципалитеты, где разрешен такой вылов и реализация продукции, регионы будут самостоятельно.

На Сахалине разрешено добывать не больше трех хвостов лосося на человека в сутки

- Мы с удовольствием присоединяемся к этому пилотному проекту. В Сахалинской области десятки тысяч рыболовов-любителей. Возможность реализовать свой улов для них - это хорошая возможность дополнительного заработка. Кроме того, на столах будет больше свежей продукции. Инициатива отличная, поддерживаем ее, - отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

В прошлом году рыбаки-любители поймали 126 тысяч тонн тихоокеанских лососей, 85,5 тысячи тонн горбуши, 40 тысяч тонн кеты.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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