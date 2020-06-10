Туристам предложили экскурсии к затонувшим дальневосточным кораблям

Новый вид экскурсий - погружение к затонувшим кораблям - предлагают туристам дальневосточные дайвинг-клубы. Искатели приключений могут познакомиться с "погибшими" судами разных времен.

Подобный туристический маршрут разработать не сложно. По данным ученых, на Дальнем Востоке более тысячи судов, которые скрываются под водой. Однако, как утверждают эксперты, места для подобных экскурсий потребуется готовить заранее. В первую очередь организаторам необычных туров нужно позаботиться о безопасности отдыхающих.

"Если кто-то из туристов пострадает, то организатора могут привлечь к уголовной ответственности", - пояснил ТАСС генеральный директор юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан.

Он также отметил, что стоит с осторожностью выбирать корабли, которые будут посещать туристы, чтобы быть наказанным за незаконное проникновение, ведь "судно, которое находится на дне, - это чья-то собственность".

"А если кто-то захочет взять "сувенир" на память - это может квалифицироваться как кража", - подчеркнул Качан.

Некоторые затонувшие суда несут массу проблем. Например, "погибшие" корабли в большом количестве скопившиеся на дне приморского залива Петра Великого - их насчитывают около 130 - опасны как для экологии, так и для навигации. Их надо поднимать на поверхность.

"Если что и нужно очищать, так это бухту Золотой Рог, где на дне много хлама, не являющегося судами", - рассказал водолаз, журналист и автор фильмов на морскую тематику Владимир Ощенко.

Но есть объекты, которые, никому не мешают и под водой. Они расположены либо довольно близко к берегу, либо на такой большой глубине, что не мешают судоходству. Один из них корабль "Хибики" на острове Карамзина.

"Между материковым Владивостоком и островом Русский есть как минимум три судна, которые представляют интерес для ныряльщиков. Некоторые из них еще недавно выполняли функции мишеней для стрельб боевых кораблей Тихоокеанского флота", - отметил Ощенко.

Такие суда часто становятся объектами интереса туристов. А чтобы необычные экскурсии были еще интереснее, места, куда предстоит погружаться, искусственно облагораживают. К примеру, из металлической арматуры создают рифы в виде деревьев.

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