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10.06.2020 08:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Туристам предложили экскурсии к затонувшим дальневосточным кораблям

Текст: Дина Непомнящая

Новый вид экскурсий - погружение к затонувшим кораблям - предлагают туристам дальневосточные дайвинг-клубы. Искатели приключений могут познакомиться с "погибшими" судами разных времен.

Фото: Русское географическое общество
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Подобный туристический маршрут разработать не сложно. По данным ученых, на Дальнем Востоке более тысячи судов, которые скрываются под водой. Однако, как утверждают эксперты, места для подобных экскурсий потребуется готовить заранее. В первую очередь организаторам необычных туров нужно позаботиться о безопасности отдыхающих.

"Если кто-то из туристов пострадает, то организатора могут привлечь к уголовной ответственности", - пояснил ТАСС генеральный директор юридической компании "Аргумент" Дмитрий Качан.

Он также отметил, что стоит с осторожностью выбирать корабли, которые будут посещать туристы, чтобы быть наказанным за незаконное проникновение, ведь "судно, которое находится на дне, - это чья-то собственность".

"А если кто-то захочет взять "сувенир" на память - это может квалифицироваться как кража", - подчеркнул Качан.

Некоторые затонувшие суда несут массу проблем. Например, "погибшие" корабли в большом количестве скопившиеся на дне приморского залива Петра Великого - их насчитывают около 130 - опасны как для экологии, так и для навигации. Их надо поднимать на поверхность.

Фото: iStock
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"Если что и нужно очищать, так это бухту Золотой Рог, где на дне много хлама, не являющегося судами", - рассказал водолаз, журналист и автор фильмов на морскую тематику Владимир Ощенко.

Но есть объекты, которые, никому не мешают и под водой. Они расположены либо довольно близко к берегу, либо на такой большой глубине, что не мешают судоходству. Один из них корабль "Хибики" на острове Карамзина.

"Между материковым Владивостоком и островом Русский есть как минимум три судна, которые представляют интерес для ныряльщиков. Некоторые из них еще недавно выполняли функции мишеней для стрельб боевых кораблей Тихоокеанского флота", - отметил Ощенко.

Такие суда часто становятся объектами интереса туристов. А чтобы необычные экскурсии были еще интереснее, места, куда предстоит погружаться, искусственно облагораживают. К примеру, из металлической арматуры создают рифы в виде деревьев.

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