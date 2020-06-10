В Бурятии открылись кафе и рестораны

Кафе, столовые и рестораны возобновили работу в Бурятии после двух месяцев ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"По заведениям общепита пройдут рейды мобильных групп, которые проверят наличие регистрации на портале "Работающая Бурятия", обеспечение эпидемиологической безопасности в залах", - говорится на сайте.

За одним столиком могут сидеть не более двух взрослых посетителей, при этом можно брать с собой детей.

Сотрудников общепита допускают до работы только с документами о медосмотре. Тест на COVID-19 им сдавать не нужно: будет проверяться только факт контакта с носителями коронавируса.

Справка "РГ"

По данным на 10 июня в Бурятии зарегистрировано 2020 случаев COVID-19. Выздоровел 1191 пациент, умерли 11. В целом по стране коронавирус выявлен у 485253 человек.