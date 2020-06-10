В Забайкалье арестовали мужчину, убившего подростка и ранившего пятерых

В Забайкальском крае суд арестовал 24-летнего жителя поселка Первомайского, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ночью 8 июня обвиняемый, будучи пьяным, напал на семь человек с ножом и гвоздодером. В итоге 16-летний подросток скончался на месте, а еще пятеро потерпевших в возрасте от 16 до 25 лет госпитализированы.

Преступника, который был неоднократно судим, задержали через несколько часов. Свою вину в содеянном он признал.

По уголовному делу уже допрошены потерпевшие и свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы.

Расследование резонансного дела находится под личным контролем руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.