Волонтеры АО "Разрез Харанорский", входящего в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), ко Дню защиты детей передали 45 сладких подарков для ребят с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто проживает в малоимущих семьях. Наборы создали атмосферу праздника, которой особенно не хватает сейчас, в условиях пандемии коронавируса.

- Огромная благодарность руководству АО "Разрез Харанорский" за помощь и поддержку. Вы осчастливили многих детей, подарили им маленькую надежду на лучшее, - говорит председатель первичной организации Всероссийского общества инвалидов в поселке Шерловая Гора Нина Чеховская.

Предприятие активно помогает жителям Забайкалья. В рамках акции #МыВместе, реализуемой вместе с ОНФ, волонтеры СУЭК передают продуктовые наборы ветеранам, пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям.

Так, горняки Харанорского разреза поздравили ветеранов фронтовиков и тружеников тыла, а также воинов-интернационалистов с 75-летием Победы, вручив им продуктовые наборы и аптечные сертификаты на пять тысяч рублей. Такая акция проводится ежегодно.

- Верим, что это помогает участникам тех событий почувствовать, что они не забыты. Мы поддерживаем ветеранов не только в преддверии 9 Мая, помогаем им по мере наших возможностей, - отмечает заместитель генерального директора АО "Разрез Харанорский" Ирина Иванова.

Не забывает предприятие и о медработниках, которым сейчас приходится особенно нелегко. Недавно 73 сотрудника центральной районной больницы города Борзя и участковой больницы №1 поселка Шерловая Гора получили от волонтеров крупы, мясные продукты, овощи, фрукты, чай и кондитерские изделия, а также одноразовую посуду. Помощь пришлась кстати - медперсонал в условиях карантина оторван от дома, по две недели проводя в больнице.

Помогают угольщики и средствами защиты для врачей. Сотрудники Харанорского разреза передали Борзинской центральной районной больнице 200 защитных костюмов, семь тысяч одноразовых медицинских масок, четыре тысячи пар перчаток и 200 защитных очков. Всю партию распределили по медучреждениям района.

- Сейчас мы обеспечены средствами защиты, но неизвестно, как будет развиваться ситуация. Поэтому рады любой помощи. Благодарим компанию за поддержку в столь нелегкое время, - говорит заместитель главного врача ГУЗ Борзинская ЦРБ Анна Челышева.

Не остались без внимания и сотрудники больницы Улетовского района. Представители входящего в СУЭК угледобывающего предприятия "Разрез Восточный" передали им защитные костюмы, одноразовые халаты, маски, перчатки и бесконтактные градусники.

- Мы не первый раз получаем помощь от горняков. Средства защиты они передают для нашего медучреждения, для бригад скорой помощи и медперсонала инфекционной больницы, которая находится в ЗАТО Горный. Не так давно мы получили 100 литров концентрата для дезинфекции рук, антибактериальное мыло, санитайзеры, бахилы, маски и перчатки, - рассказала заведующая участковой больницы поселка Дровяная Елена Салтанова.

Прямая речь

Светлана Павлова, заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "Разрез Восточный":

- Средства на благотворительную помощь выделены Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ". Компания активно поддерживает медицинские и социальные учреждениях в условиях пандемии на территориях присутствия. Медицинские работники сейчас фактически на передовой в борьбе с коронавирусом, и мы стараемся сделать все, чтобы помочь им. Ведь от них зависит здоровье нас и наших близких.