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10.06.2020 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как поступить в Мининский

Университет проведет родительское собрание онлайн
Текст: Марина Вергезова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 125(8179)

Обычным родительским собранием онлайн уже никого не удивишь. А вот встреча в дистанционном формате для родителей абитуриентов вуза - это нечто новое.

В следующий вторник такую встречу проведет Мининский университет. Главной темой собрания станут особенности приемной кампании в этом году. Правила поступления по сравнению с прошлым годом изменились сильно, и родителям будет что обсудить с руководством и преподавателями вуза. Одна из главных интриг - начало приема документов до того момента, как будет сдан ЕГЭ.

Фото: Михаил Пинкус/РГ
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- Прием документов начнется 19 июня - раньше, чем пройдет ЕГЭ, - говорит врио ректора Мининского университета Елена Илалтдинова. - На первом этапе будем принимать документы от выпускников школ прошлых лет, а также выпускников колледжей. Но волноваться не стоит, документы успеют подать все: окончание приема документов завязано на дате оглашения результатов последнего единого госэкзамена. Мы точно начнем учебный год 1 сентября, надеемся, что в очном формате. Будем ждать наших первокурсников в новых отремонтированных пространствах.

Среди заявленных тем собрания - не только правила приема. Планируется обсудить, почему абитуриенты выбирают Мининский университет, как повысить шансы поступить на бюджетное место, как можно отследить и оценить свое конкурсное положение после подачи документов. Представители вуза намерены рассказать и о том, куда трудоустраиваются выпускники вуза, как помогает этому университет, каким образом организовано внеучебное время студентов.

Но это далеко не все. Вуз дает возможность родителям задать интересующие вопросы. Их можно присылать уже сейчас через соответствующую форму на сайте Мининского университета.

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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