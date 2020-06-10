Опытный самолет МС-21-300 прилетел в Ульяновск для покраски

Опытный самолет МС-21-300 (бортовой номер 73056) перелетел с аэродрома "Раменское" (г. Жуковский Московской области) на аэродром "Ульяновск-Восточный" для покраски. Время в пути составило около полутора часов. Полет прошел без замечаний. Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России, летчика-испытателя 1-го класса Олега Мутовина и летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова.

На ульяновском предприятии "Спектр-Авиа" самолет будет окрашен по схеме, которая ранее уже использовалась для второй и третьей опытных машин. Будет преобладать белый цвет. Как говорят "отцы-родители" машины, он позволяет продемонстрировать высокое качество изготовления фюзеляжа, достигнутое за счет внедрения передовых технологий автоматизированной сборки.

Четвертый МС-21-300 построен для проведения летных испытаний. Этот самолет впервые поднялся в небо в конце декабря прошлого года. После перелета в Жуковский в прошедшем марте машина участвует в полетах по программам заводских доводочных и сертификационных испытаний.

Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) наращивает интенсивность полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300 по российским и европейским нормам. Так, 4 июня в небе одновременно находились три опытные машины. Обычная продолжительность испытательного полета - три с половиной - четыре часа.