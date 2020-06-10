Новости

Патрульные в Ступино спасли людей из горящего дома 09:15
Воздух в Москве сможет прогреться до рекорда 09:10
В 2020 году ожидается самое сильное падение мирового спроса на газ 09:09
В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт 09:07
Lada сертифицировала обновленный Largus: можно выпускать 09:02
Саакашвили предупредил об угрозе дезинтеграции Украины 08:56
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость 08:41
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России 08:39
В Томске возбудили дело о гибели вахтовика в обсерваторе 08:19
Врач рассказала, как распознать опасную для здоровья клубнику 08:04
Туристам предложили экскурсии к затонувшим дальневосточным кораблям 08:03
"Москвич-410". Кроссовер СССР, который сейчас не встретишь 08:00
На Камчатке собакам запретили лаять в квартирах с 8 вечера до 9 утра 07:49
Канада и США намерены продлить режим закрытия границы до конца июля 07:37
Попова заявила о сохранении масочного режима на всей территории России 07:21
В Бурятии открылись кафе и рестораны 07:18
Ученые раскрыли тайну древней покинутой крепости Пор-Бажин в Туве 07:00
В Минобороны рассказали о добровольцах для проверки вакцины от COVID-19 06:48
Власти США снова разрешили спортивную охоту на медвежат на Аляске 06:48
ВОЗ: Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания 06:23
Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось 06:05
Вокруг Белого дома снимут временные защитные ограждения 05:55
ВМС США запретили использовать флаг конфедератов 05:40
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6 км 05:15
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 09:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Денег на выплаты хватит всем

Документы на поддержку семьи нужно оформлять внимательно
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 125(8179)
1 июня жители республики начали получать президентские выплаты в связи с коронавирусом. Однако не всем, кто обратился за их оформлением, деньги поступили: некоторым пришел отказ. В каких случаях и почему это происходит, разбирался корреспондент "РГ".
Полученные деньги родители могут потратить на любые цели. Фото: Петр Коннов/РГ
Полученные деньги родители могут потратить на любые цели. Фото: Петр Коннов/РГ

Главное - не ошибиться

Мер поддержки семей с детьми в Башкирии достаточно много, но большинство из них адресные и предоставляются только малоимущим. Поэтому когда власти сообщили о новых выплатах на сумму 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет единовременно и пять тысяч на малышей до трех лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь), родители начали массово оформлять заявления через портал госуслуг и МФЦ. Не обошлось без некоторой истерии:

"Надо скорее подавать заявление, иначе денег просто не хватит на все выплаты! Заходите на сайт госуслуг или идите в МФЦ, срочно!" - писали в социальных сетях и родительских чатах жители Башкирии.

В начале июня, когда деньги стали поступать на банковские карты мам и пап, многие вздохнули с облегчением. По словам начальника отдела по работе с обращениями граждан отделения Пенсионного фонда РФ по РБ Гульнары Албековой, в первый день лета 10-тысячные выплаты получили родители 445 тысяч детей. В общей сложности им перечислили 4,45 миллиарда рублей. Тогда как всего в регионе около 709 тысяч ребят в возрасте от трех до 16 лет. Кто-то еще не подал заявление, а кому-то отказали.

Фото: iStock
Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

- Мы назначаем выплаты на детей только гражданам России, не лишенным родительских прав и не ограниченным в них. Чаще всего причина отказа в том, что заявитель некорректно ввел свои данные в форме на сайте госуслуг. Бывает, мамы неверно указывают родственные связи, банковские реквизиты или номер СНИЛСа ребенка. Важно перепроверять эти данные, сверяя с документами, - рассказала Гульнара Албекова.

Причем ошибки допускают в заявлениях и на 10-тысячные, и на пятитысячные выплаты. Главное - после первого отказа не стоит отчаиваться. Нужно поправить заявление и подать его заново. Это можно сделать до первого октября 2020 года.

Пособие для дошколят

Больше всего вопросов у жителей республики возникло по поводу нового пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, которое будут выдавать малоимущим семьям.

Больше всего вопросов у жителей республики возникло по поводу нового пособия на детей в возрасте от трех до семи лет

Нюансов, действительно, много. Во-первых, у потенциальных получателей доход на одного члена семьи не должен превышать 9,8 тысячи рублей в месяц. Во-вторых, "доход" - это не только пенсия и зарплата, но и алименты, пособия, стипендия, материальная помощь и ряд других выплат. И в третьих, начислять пособие начали с 1 января 2020 года, то есть семьи получат его сразу за шесть месяцев общей суммой - почти 30 тысяч рублей (около 4,9 тысячи рублей в месяц на одного дошколенка). Поэтому и желающих получить такую поддержку немало.

- Нам уже поступило 55 тысяч заявлений, из них более 43 тысяч через портал госуслуг. Но, к сожалению, родители, заполняя форму, допускают много ошибок: например, не указывают всех членов семьи (супруга и детей до 18 лет) и их доходы, вводят неверные данные, не свои реквизиты. По этим заявлениям мы вынуждены вынести отказное решение, иначе граждане не смогут подать его повторно через портал госуслуг, - рассказал руководитель республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий.

Фото: iStock
Почему мне перевели пособие не на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет

Но даже когда информация указана правильная, заявление рассматривается не так быстро, как хотелось бы. Причина в том, что все данные соцработники перепроверяют.

- Налоговая служба, Пенсионный фонд, отделы ЗАГС, миграции МВД сейчас сильно загружены. В итоге 80 процентов наших запросов находится в статусе ожидания ответа. Это сказывается на задержке принятия решения, - сообщил Николай Калмацкий.

Кому заплатят больше

Также из-за проблем с межведомственным взаимодействием жителям Башкирии приходится дольше ждать присвоения статуса безработного и, соответственно, назначения пособия. Соцработники вынуждены запрашивать документы в других ведомствах либо лично у заявителя.

- Из-за долгого ожидания ответов на межведомственные запросы затягивается рассмотрение заявлений, поэтому когда работники соцслужбы просят принести копию паспорта и свидетельство о рождении ребенка, стоит понимать: это делается исключительно в интересах гражданина, чтобы он быстрее получил результат, - отметил замминистра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Фанур Шайхисламов. - Для ускорения процесса рассмотрения документов важно указывать в заявлении адрес прописки по паспорту (а не по проживанию) и, по возможности, прикреплять сканы документов.

На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей

По его словам, желающих встать на учет в центрах занятости с каждым днем становится все больше. Сегодня в Башкирии зарегистрировано более 67 тысяч безработных, тогда как в начале 2020 года было 18,6 тысячи. Чиновники связывают этот рост не только с массовым увольнением на предприятиях, но и с беспрецедентными мерами поддержки для этой категории граждан.

Напомним, что для тех, кто остался без работы в период пандемии с 1 апреля, в РБ выплачивают - 13,9 тысячи рублей в месяц вне зависимости от его прежних доходов. Кроме того, по три тысячи рублей добавят на каждого несовершеннолетнего ребенка. А в ближайшее время еще и повысят в три раза минимальное пособие по безработице. Только вот при его назначении все равно будут учитываться причина увольнения и перепроверяться вся информация по заявителю. Ведь нередки случаи, когда за выплатами обращаются те, кто не имеет на них права: предприниматели, студенты-очники, самозанятые и получатели пенсии.

- Сегодня все делается буквально с колес, поскольку только-только изменилась нормативно-правовая база, преобразуются сервисы и регламенты, принимаются решения о назначении новых выплат. Не судите строго: мы все меняем на ходу, стараемся делать все быстро и качественно, чтобы помочь гражданам, - отметила вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова.

Полезная книжка

На какие выплаты могут рассчитывать родители?

- Временное пособие семьям с детьми до трех лет в связи с распространением коронавирусной инфекции (всем).

- Разовая выплата семьям с детьми от трех до 16 лет в связи с распространением коронавирусной инфекции (всем).

- Доплата потерявшим работу в период эпидемии родителям несовершеннолетних детей.

- Ежемесячная выплата семьям с детьми до трех лет (с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека).

- Пособие на детей от трех до семи лет (среднедушевой доход в семье должен быть меньше прожиточного минимума - 9,8 тысячи рублей).

Кстати

Через банк вакансий на интерактивном портале службы занятости республики работодатели предлагают соискателям более 16 тысяч вакансий. Особенно высокий спрос на специалистов строительной и сельхозотраслей, а также жилищно-коммунального хозяйства. В основном требуются рабочие кадры.

Также в республике есть возможность получить 100 тысяч рублей на открытие собственного дела, для этого надо стать участником программы адресной социальной помощи на основе социального контракта.

Между тем

В Башкирии число безработных за последние полгода выросло в 3,6 раза - до 67 тысяч человек. И если ежемесячно на пособия для потерявших работу в республики направляли 130 миллионов рублей, то в апреле эта сумма составила 161 миллион, а в мае - 360 миллионов рублей.

Цифра

16 тысяч человек нашли работу через центры занятости Башкирии в 2020 году.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России
В Минобороны рассказали о добровольцах для испытаний вакцины от коронавируса
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции