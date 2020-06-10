1 июня жители республики начали получать президентские выплаты в связи с коронавирусом. Однако не всем, кто обратился за их оформлением, деньги поступили: некоторым пришел отказ. В каких случаях и почему это происходит, разбирался корреспондент "РГ".

Главное - не ошибиться

Мер поддержки семей с детьми в Башкирии достаточно много, но большинство из них адресные и предоставляются только малоимущим. Поэтому когда власти сообщили о новых выплатах на сумму 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет единовременно и пять тысяч на малышей до трех лет в течение трех месяцев (с апреля по июнь), родители начали массово оформлять заявления через портал госуслуг и МФЦ. Не обошлось без некоторой истерии:

"Надо скорее подавать заявление, иначе денег просто не хватит на все выплаты! Заходите на сайт госуслуг или идите в МФЦ, срочно!" - писали в социальных сетях и родительских чатах жители Башкирии.

В начале июня, когда деньги стали поступать на банковские карты мам и пап, многие вздохнули с облегчением. По словам начальника отдела по работе с обращениями граждан отделения Пенсионного фонда РФ по РБ Гульнары Албековой, в первый день лета 10-тысячные выплаты получили родители 445 тысяч детей. В общей сложности им перечислили 4,45 миллиарда рублей. Тогда как всего в регионе около 709 тысяч ребят в возрасте от трех до 16 лет. Кто-то еще не подал заявление, а кому-то отказали.

- Мы назначаем выплаты на детей только гражданам России, не лишенным родительских прав и не ограниченным в них. Чаще всего причина отказа в том, что заявитель некорректно ввел свои данные в форме на сайте госуслуг. Бывает, мамы неверно указывают родственные связи, банковские реквизиты или номер СНИЛСа ребенка. Важно перепроверять эти данные, сверяя с документами, - рассказала Гульнара Албекова.

Причем ошибки допускают в заявлениях и на 10-тысячные, и на пятитысячные выплаты. Главное - после первого отказа не стоит отчаиваться. Нужно поправить заявление и подать его заново. Это можно сделать до первого октября 2020 года.

Пособие для дошколят

Больше всего вопросов у жителей республики возникло по поводу нового пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, которое будут выдавать малоимущим семьям.

Больше всего вопросов у жителей республики возникло по поводу нового пособия на детей в возрасте от трех до семи лет

Нюансов, действительно, много. Во-первых, у потенциальных получателей доход на одного члена семьи не должен превышать 9,8 тысячи рублей в месяц. Во-вторых, "доход" - это не только пенсия и зарплата, но и алименты, пособия, стипендия, материальная помощь и ряд других выплат. И в третьих, начислять пособие начали с 1 января 2020 года, то есть семьи получат его сразу за шесть месяцев общей суммой - почти 30 тысяч рублей (около 4,9 тысячи рублей в месяц на одного дошколенка). Поэтому и желающих получить такую поддержку немало.

- Нам уже поступило 55 тысяч заявлений, из них более 43 тысяч через портал госуслуг. Но, к сожалению, родители, заполняя форму, допускают много ошибок: например, не указывают всех членов семьи (супруга и детей до 18 лет) и их доходы, вводят неверные данные, не свои реквизиты. По этим заявлениям мы вынуждены вынести отказное решение, иначе граждане не смогут подать его повторно через портал госуслуг, - рассказал руководитель республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий.

Но даже когда информация указана правильная, заявление рассматривается не так быстро, как хотелось бы. Причина в том, что все данные соцработники перепроверяют.

- Налоговая служба, Пенсионный фонд, отделы ЗАГС, миграции МВД сейчас сильно загружены. В итоге 80 процентов наших запросов находится в статусе ожидания ответа. Это сказывается на задержке принятия решения, - сообщил Николай Калмацкий.

Кому заплатят больше

Также из-за проблем с межведомственным взаимодействием жителям Башкирии приходится дольше ждать присвоения статуса безработного и, соответственно, назначения пособия. Соцработники вынуждены запрашивать документы в других ведомствах либо лично у заявителя.

- Из-за долгого ожидания ответов на межведомственные запросы затягивается рассмотрение заявлений, поэтому когда работники соцслужбы просят принести копию паспорта и свидетельство о рождении ребенка, стоит понимать: это делается исключительно в интересах гражданина, чтобы он быстрее получил результат, - отметил замминистра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Фанур Шайхисламов. - Для ускорения процесса рассмотрения документов важно указывать в заявлении адрес прописки по паспорту (а не по проживанию) и, по возможности, прикреплять сканы документов.

По его словам, желающих встать на учет в центрах занятости с каждым днем становится все больше. Сегодня в Башкирии зарегистрировано более 67 тысяч безработных, тогда как в начале 2020 года было 18,6 тысячи. Чиновники связывают этот рост не только с массовым увольнением на предприятиях, но и с беспрецедентными мерами поддержки для этой категории граждан.

Напомним, что для тех, кто остался без работы в период пандемии с 1 апреля, в РБ выплачивают - 13,9 тысячи рублей в месяц вне зависимости от его прежних доходов. Кроме того, по три тысячи рублей добавят на каждого несовершеннолетнего ребенка. А в ближайшее время еще и повысят в три раза минимальное пособие по безработице. Только вот при его назначении все равно будут учитываться причина увольнения и перепроверяться вся информация по заявителю. Ведь нередки случаи, когда за выплатами обращаются те, кто не имеет на них права: предприниматели, студенты-очники, самозанятые и получатели пенсии.

- Сегодня все делается буквально с колес, поскольку только-только изменилась нормативно-правовая база, преобразуются сервисы и регламенты, принимаются решения о назначении новых выплат. Не судите строго: мы все меняем на ходу, стараемся делать все быстро и качественно, чтобы помочь гражданам, - отметила вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова.

Полезная книжка

На какие выплаты могут рассчитывать родители?

- Временное пособие семьям с детьми до трех лет в связи с распространением коронавирусной инфекции (всем).

- Разовая выплата семьям с детьми от трех до 16 лет в связи с распространением коронавирусной инфекции (всем).

- Доплата потерявшим работу в период эпидемии родителям несовершеннолетних детей.

- Ежемесячная выплата семьям с детьми до трех лет (с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека).

- Пособие на детей от трех до семи лет (среднедушевой доход в семье должен быть меньше прожиточного минимума - 9,8 тысячи рублей).

Кстати

Через банк вакансий на интерактивном портале службы занятости республики работодатели предлагают соискателям более 16 тысяч вакансий. Особенно высокий спрос на специалистов строительной и сельхозотраслей, а также жилищно-коммунального хозяйства. В основном требуются рабочие кадры.

Также в республике есть возможность получить 100 тысяч рублей на открытие собственного дела, для этого надо стать участником программы адресной социальной помощи на основе социального контракта.

Между тем

В Башкирии число безработных за последние полгода выросло в 3,6 раза - до 67 тысяч человек. И если ежемесячно на пособия для потерявших работу в республики направляли 130 миллионов рублей, то в апреле эта сумма составила 161 миллион, а в мае - 360 миллионов рублей.

Цифра

16 тысяч человек нашли работу через центры занятости Башкирии в 2020 году.