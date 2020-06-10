В Мокшане работает редкое учреждение, где проживают дети с тяжелыми психиатрическими заболеваниями. На сегодня здесь находятся 116 воспитанников, вместе с ними бок о бок в одну работают 35 сотрудников. На работу они заезжают с чемоданами, берут с собой все самое необходимое, чтобы не выходить за забор до конца вахты. У Оксаны Ранеевой смена длится месяц. Старшая медицинская сестра Мокшанского детского дома-интерната сама приняла такое решение.
- У меня детей нет. Так получилось, что все мои дети - здесь. Я им сейчас нужна как никогда. У многих тяжелый диагноз, они получают пожизненно серьезное медикаментозное лечение. Вирус для них особенно опасен. У наших детей практически нет иммунитета. Поэтому на карантин мы закрываемся каждый год по гриппу. С февраля ввели ограничительные меры. А когда началась эпидемия коронавируса, перешли на особый режим, - рассказывает Оксана Петровна.
Еще 16 апреля был обычный рабочий день пятницы, но к вечеру пришло письмо из минздрава. В нем рекомендовали всем сотрудникам перейти на работу посменно по 14 дней. Все восприняли это как приказ. Сопротивлявшихся или уволившихся не было.
- У нас работает особый контингент. Не каждый человек, который сюда попадает, может остаться. Это не означает, что он хороший или плохой. Все мы разные. Но я могу положиться на тех, кто рядом, - говорит Оксана Ранеева.
Распределение должностных обязанностей с тех пор заметно стерлось. Кто оказался рядом, тот меняет памперсы, разносит еду или помогает одеться на прогулку.
Детям тоже пришлось привыкать к особым мерам. Больше всего они скучают по гостям, калейдоскоп лиц и подарков был одним из немногих доступных им развлечений. Сейчас в интернат не пускают даже родителей, которые оформили гостевой режим. Это возможно, если семья не отказывается от ребенка, но хочет, чтобы он находился в социальной среде или получал необходимую медицинскую помощь постоянно. Таких здесь 40 человек. Теперь общение с родными свелось к мессенджерам. От лица многих воспитанников на звонки отвечают няни.
"Вчера кушал хорошо. Спал, проснулся - улыбался. Потом настроение испортилось. Уколы сделали как положено. Сейчас будем готовиться к ужину", - вот нехитрый разговор, подслушанный в этих стенах.
На 9 мая пели песни военных лет, почему-то особенные дети их любят, потом жарили шашлык.
- Наши дети без фальши абсолютно. К ним нельзя не привязаться. Они уж если полюбят, то навсегда, - улыбается Оксана Петровна.
Восьмого июня в Мокшане отмечали День социального работника - для всех проживающих в интернате это, можно сказать, семейный праздник. Лучший подарок сегодня - медицинская маска, их старшие дети сами шьют в свободное время на машинках, установленных в трудовых мастерских.
В областном центре на улицах недавно появились плакаты с портретами героев нашего времени. С них смотрят врачи в комбинезонах, волонтеры в масках. А в Мокшане предлагают установить памятник социальному работнику. Здесь на десять тысяч местного населения работает три дома-интерната, где живут особые постояльцы. Только сравнения с итальянским Бергамо здесь не любят, три раза плюют через плечо и стучат по дереву. Особый режим в мокшанских социальных учреждениях продлили до 15 июля.