Сотрудники социальных учреждений Пензенской области продолжают нести вахту. На работу они заезжают минимум на две недели, чтобы не подвергать подопечных опасности. Но есть те, кто месяцами живет на работе. Речь идет о работниках пансионатов для ветеранов, детских домов и психоневрологических интернатов.

В Мокшане работает редкое учреждение, где проживают дети с тяжелыми психиатрическими заболеваниями. На сегодня здесь находятся 116 воспитанников, вместе с ними бок о бок в одну работают 35 сотрудников. На работу они заезжают с чемоданами, берут с собой все самое необходимое, чтобы не выходить за забор до конца вахты. У Оксаны Ранеевой смена длится месяц. Старшая медицинская сестра Мокшанского детского дома-интерната сама приняла такое решение.

- У меня детей нет. Так получилось, что все мои дети - здесь. Я им сейчас нужна как никогда. У многих тяжелый диагноз, они получают пожизненно серьезное медикаментозное лечение. Вирус для них особенно опасен. У наших детей практически нет иммунитета. Поэтому на карантин мы закрываемся каждый год по гриппу. С февраля ввели ограничительные меры. А когда началась эпидемия коронавируса, перешли на особый режим, - рассказывает Оксана Петровна.

Еще 16 апреля был обычный рабочий день пятницы, но к вечеру пришло письмо из минздрава. В нем рекомендовали всем сотрудникам перейти на работу посменно по 14 дней. Все восприняли это как приказ. Сопротивлявшихся или уволившихся не было.

- У нас работает особый контингент. Не каждый человек, который сюда попадает, может остаться. Это не означает, что он хороший или плохой. Все мы разные. Но я могу положиться на тех, кто рядом, - говорит Оксана Ранеева.

Распределение должностных обязанностей с тех пор заметно стерлось. Кто оказался рядом, тот меняет памперсы, разносит еду или помогает одеться на прогулку.

Детям тоже пришлось привыкать к особым мерам. Больше всего они скучают по гостям, калейдоскоп лиц и подарков был одним из немногих доступных им развлечений. Сейчас в интернат не пускают даже родителей, которые оформили гостевой режим. Это возможно, если семья не отказывается от ребенка, но хочет, чтобы он находился в социальной среде или получал необходимую медицинскую помощь постоянно. Таких здесь 40 человек. Теперь общение с родными свелось к мессенджерам. От лица многих воспитанников на звонки отвечают няни.

"Вчера кушал хорошо. Спал, проснулся - улыбался. Потом настроение испортилось. Уколы сделали как положено. Сейчас будем готовиться к ужину", - вот нехитрый разговор, подслушанный в этих стенах.

На 9 мая пели песни военных лет, почему-то особенные дети их любят, потом жарили шашлык.

- Наши дети без фальши абсолютно. К ним нельзя не привязаться. Они уж если полюбят, то навсегда, - улыбается Оксана Петровна.

Восьмого июня в Мокшане отмечали День социального работника - для всех проживающих в интернате это, можно сказать, семейный праздник. Лучший подарок сегодня - медицинская маска, их старшие дети сами шьют в свободное время на машинках, установленных в трудовых мастерских.

Справимся!

В областном центре на улицах недавно появились плакаты с портретами героев нашего времени. С них смотрят врачи в комбинезонах, волонтеры в масках. А в Мокшане предлагают установить памятник социальному работнику. Здесь на десять тысяч местного населения работает три дома-интерната, где живут особые постояльцы. Только сравнения с итальянским Бергамо здесь не любят, три раза плюют через плечо и стучат по дереву. Особый режим в мокшанских социальных учреждениях продлили до 15 июля.