Татарстан привлечет туристов скидками

Республика стала одним из первых регионов страны, где власти решили всеми возможными способами вернуть туристов после эпидемии коронавируса. Приезжим, если вы, конечно, не возвращаетесь из-за границы, не надо проходить двухнедельную обсервацию. С 8 июня в республике открываются санатории, а с 11-го - летние веранды у кафе и ресторанов. К слову, за аренду приресторанной территории владельцам бизнеса в Казани этим летом платить не придется - подарок городских властей.

Но и это еще не все. При бронировании двух ночей подряд в столице Татарстана третья - абсолютно бесплатна. К акции подключились около 24 отелей. У семей с детьми есть возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет с предоставлением места и завтрака. Все гости отелей по данной программе получают в подарок бесплатную двухчасовую пешую экскурсию по центру Казани.

Гости столицы республики могут получить 25 процентов скидки в ресторанах и кафе. Для этого необходимо скачать мобильное приложение Tatarsan Tourist Pass либо показать электронный ключ от номера в отеле, где остановился турист.

Но главная туристическая жемчужина - это акция "Тысяча и одно удовольствие на выходные". Путевки по 2200 рублей за проведенный уик-энд в районах республики можно купить через туристско-информационный центр Казани. За эти деньги гость получает проживание в местной гостинице в течение двух дней с одной ночевкой, завтрак, два обеда и две экскурсии. Правда, пока открыто четыре направления: это Чистополь, Великий Болгар, Камское Устье и Елабуга, где сохранили память о великом художнике Иване Шишкине, поэтессе Марине Цветаевой и первой кавалергард-девице Надежде Дуровой.

- Конечно, цена в 2200 рублей нас по началу тоже напугала, - говорит генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. - В коллективе были мнения, что от такого щедрого предложения музеи финансово могут только потерять. Но я всегда говорю, что главное не заработать, а рассказать о том, чем мы обладаем. Я уверена на 90 процентов, что люди, которые приезжают к нам, покидают Елабугу с восторгом, поскольку очень много чего нового узнают. А после первого визита возвращаются снова.

При бронировании двух ночей подряд в столице Татарстана третья - бесплатна. К акции подключились около 24 отелей

Учитывая невысокую стоимость продукта, музеи надеются, что туристы будут покупать и дополнительные услуги, которые предлагают музейные комплексы. Это и интерактивные экскурсии, и необычный ужин с костром на бивуаке, и мастер-классы.