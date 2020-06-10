Татарстан привлечет туристов скидками

Новости

Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 21:17
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 21:13
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 21:09
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 20:59
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 20:40
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 20:38
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 20:35
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 20:17
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 21:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Третья ночь бесплатно

Татарстан привлечет туристов скидками
Текст: Олег Платонов ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Республика стала одним из первых регионов страны, где власти решили всеми возможными способами вернуть туристов после эпидемии коронавируса. Приезжим, если вы, конечно, не возвращаетесь из-за границы, не надо проходить двухнедельную обсервацию. С 8 июня в республике открываются санатории, а с 11-го - летние веранды у кафе и ресторанов. К слову, за аренду приресторанной территории владельцам бизнеса в Казани этим летом платить не придется - подарок городских властей.
Путевки по 2200 рублей за проведенный уикенд в районах республики уже можно купить. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Путевки по 2200 рублей за проведенный уикенд в районах республики уже можно купить. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Путевки по 2200 рублей за проведенный уикенд в районах республики уже можно купить. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Но и это еще не все. При бронировании двух ночей подряд в столице Татарстана третья - абсолютно бесплатна. К акции подключились около 24 отелей. У семей с детьми есть возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет с предоставлением места и завтрака. Все гости отелей по данной программе получают в подарок бесплатную двухчасовую пешую экскурсию по центру Казани.

Фото: iStock
Туристам предложили экскурсии к затонувшим дальневосточным кораблям

Гости столицы республики могут получить 25 процентов скидки в ресторанах и кафе. Для этого необходимо скачать мобильное приложение Tatarsan Tourist Pass либо показать электронный ключ от номера в отеле, где остановился турист.

Но главная туристическая жемчужина - это акция "Тысяча и одно удовольствие на выходные". Путевки по 2200 рублей за проведенный уик-энд в районах республики можно купить через туристско-информационный центр Казани. За эти деньги гость получает проживание в местной гостинице в течение двух дней с одной ночевкой, завтрак, два обеда и две экскурсии. Правда, пока открыто четыре направления: это Чистополь, Великий Болгар, Камское Устье и Елабуга, где сохранили память о великом художнике Иване Шишкине, поэтессе Марине Цветаевой и первой кавалергард-девице Надежде Дуровой.

- Конечно, цена в 2200 рублей нас по началу тоже напугала, - говорит генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. - В коллективе были мнения, что от такого щедрого предложения музеи финансово могут только потерять. Но я всегда говорю, что главное не заработать, а рассказать о том, чем мы обладаем. Я уверена на 90 процентов, что люди, которые приезжают к нам, покидают Елабугу с восторгом, поскольку очень много чего нового узнают. А после первого визита возвращаются снова.

При бронировании двух ночей подряд в столице Татарстана третья - бесплатна. К акции подключились около 24 отелей

Учитывая невысокую стоимость продукта, музеи надеются, что туристы будут покупать и дополнительные услуги, которые предлагают музейные комплексы. Это и интерактивные экскурсии, и необычный ужин с костром на бивуаке, и мастер-классы.

Экономика Туризм Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
На Михаила Ефремова надели электронный браслет
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки