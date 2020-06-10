В Ижевске 17-летняя девушка умерла на вечеринке со сверстниками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла еще 8 июня, однако известно о ней стало только сегодня. Молодые люди арендовали коттедж в Ленинском районе города, где отмечали день рождения двух участников компании, выпивали алкоголь, купленный на разлив. Около 7.00 9 июня они обнаружили одну из девушек мертвой.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Следователи уже осмотрели место трагедии, изъяли пятилитровую канистру с остатками напитка, назначили медицинские и химические судебные экспертизы. Допрашивается вся компания и выясняется у кого был куплен алкоголь. Также проверку начала прокуратура Удмуртии.

- Будет дана оценка организации работы органов и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе их взаимодействию, - говорится в сообщении надзорного ведомства.