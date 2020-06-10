В Кировской области четыре человека погибли в ДТП

В ночь с 9 на 10 июня в ДТП в Кировской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла на участке автодороги Кострома - Киров - Пермь на территории Котельничского района. В результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузовика DAF пострадало не менее пяти человек, четверо из них погибли.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данному факту прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.