Дом 14а в Плотничном переулке Нижнего Новгорода (самый центр приволжской столицы) построен в 1917 году.

В этом доме нет горячей воды, отопление - печное. Фото: отделение ОНФ по Нижегородской области

Даже невооруженным глазом видно, что он давно находится в аварийном состоянии: худая крыша, кривые стены, изъеденные жуком деревянные перекрытия... Нынешней весной в доме произошла авария на трубопроводе холодной воды - ремонтники не нашли живого места, куда можно было бы приварить новую трубу. Сейчас водовод к дому лежит просто на земле. И это единственный источник для девяти семей. Часть квартир отапливается печами.

При этом территория дома и еще нескольких рядом стоящих зданий попадает под пятно перспективной застройки - недалеко от Плотничного переулка строятся элитные высотные здания.

- Еще в 2018 году госжилинспекция выдала заключение о техническом состоянии дома и направляла его в администрацию города для проведения межведомственной комиссии и признания дома аварийным, - говорит Светлана Крюкова, модератор тематической площадки нижегородского ОНФ "Жилье и городская среда". - Это не сделано до сих пор.

Кстати

По итогам совместного рейда с ОНФ жилищная инспекция подготовила и направила заключение исполняющему обязанности мэра Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву. Экспертное заключение технического состояния дома ОНФ надеется получить до середины июня. Народный фронт намерен настаивать на скорейшем признании аварийным дома 14а по Плотничному переулку и расселении людей.