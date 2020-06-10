В Самарской области расширят меры поддержки для инвесторов

В Самарской области инвесторам предоставят дополнительные меры поддержки. Минэкономразвития и инвестиций региона разработало законопроект, который позволит стимулировать экономическое развитие области. Депутаты Самарской губернской думы поддержали его в первом чтении. Ожидается, что законопроект также будет поддержан парламентариями во втором чтении в июне.

Согласно общим требованиям Налогового кодекса региональным инвестиционным проектом признается любой проект, целью которого является производство товаров, исключая нефтяной сектор и выпуск подакцизных товаров (кроме авто и мотопроизводства). Исключаются также проекты компаний, которые работают по нулевой ставке налога на прибыль.

В соответствии с новым проектом регионального закона инвесторы получат ряд налоговых преференций при выполнении ими дополнительных требований. Во-первых, инвестпроект должен будет соответствовать виду экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" и предусматривать приобретение не бывших ранее в эксплуатации мощностей, строительство зданий либо модернизацию объектов, используемых исключительно для производства товаров на территории Самарской области.

Во-вторых, объем капвложений участника проекта должен быть не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет со дня его включения в реестр налогового органа - для городов Октябрьск, Чапаевск и Похвистнево. Минимальная сумма инвестиций 100 миллионов рублей также в течение трех лет установлена для проектов на всех территориях региона. При вложениях инвесторов в размере полумиллиарда рублей в течение пяти лет проект будет считаться инвестиционным независимо от территории Самарской области.

В свою очередь, инвесторы, выполнив новые условия, предъявляемые к ним в Самарской области, получат значительные налоговые преференции.

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, новый законопроект устанавливает для участников региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр, ставку налога на прибыль в областной бюджет в размере 10 процентов (при отсутствии региональной нормы она составляет 17 процентов). Эта ставка будет действовать начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль и заканчивая периодом, в котором сумма налоговой льготы станет равна объему капвложений, но не более пяти лет.

- Предельный срок, равный пяти годам, установлен в связи с необходимостью поддержки проектов, реализация которых оказывает положительное влияние на экономические и финансовые показатели Самарской области, позволяет рационально использовать налоговый потенциал региона, - отметил Дмитрий Богданов.

Эта налоговая ставка с учетом ограничений Налогового кодекса, будет действовать до первого января 2027 года в случае, если объем капвложений проекта составляет менее 500 миллионов рублей и до первого января 2029 года при инвестициях от полумиллиарда рублей.

- Принятие налоговой льготы не приведет к снижению доходной части областного бюджета, данная мера поддержки преимущественно будет применяться к вновь создаваемым производствам, - подчеркнул Дмитрий Богданов. - При этом суммарное поступление доходов в областной бюджет от налогоплательщиков, воспользовавшихся льготной ставкой, превысит объем планируемых налоговых льгот.

Важно, что при установлении региональной льготной ставки по налогу на прибыль инвесторы получат возможность применять нулевую федеральную ставку по налогу на прибыль вместо нынешних трех процентов. Такое право у инвесторов по Налоговому Кодексу появляется только в случае установления региональной льготной ставки.