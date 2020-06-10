В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт

В Ульяновской области подследственные, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе № 1, устроили бунт. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области. Сейчас в СИЗО проводится работа по урегулированию ситуации, а обстановка находится под контролем сотрудников учреждения.

В ведомстве поясняют, что конфликтная ситуация возникла после того, как "после проведения режимных мероприятий один из обвиняемых в категорической форме отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и следовать в камеру содержания". После того, как сотрудники изолятора предупредили сидельца об ответственности, тот повторно отказался подчиниться. Тогда к нему вполне законно "был применен загиб рук за спину". После этого его даже медики осмотрели, говорится в официальном сообщении местного УФСИН.

Но шум из коридора услышали из камер другие подследственные, которые начали кричать, стучать различными предметами в стены и решетки и "портить имущество учреждения".

О произошедшем руководство УФСИН сообщило в региональные прокуратуру и следственное управление. Ранее в соцсетях были размещены видеоролики со зданием СИЗО-1 на улице 12 Сентября в Ульяновске, откуда слышны крики о помощи заключенных.