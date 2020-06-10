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10.06.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кировский экс-министр информационных технологий задержан за растрату

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Бывший министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх подозревается в крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

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По версии следствия, осенью 2019 года областное государственное бюджетное учреждение "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" в рамках выполнения нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги" разместило электронные аукционы на поставку средств фиксации нарушений ПДД. После того, как победители электронных аукционов поставили устройства, приемная комиссия центра выявила их несоответствие условиям контрактов. Несмотря на это, руководитель ведомства принял и обеспечил оплату устройств, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей.

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Эта история попала в поле зрения сотрудников регионального УФСБ. По их материалам следователи возбудили в отношении бывшего министра уголовные дела по части 4 статьи 160 "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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