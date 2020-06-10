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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Уважаемые выпускники школ Кыргызстана!

Российская газета - Неделя - Киргизия № 125(8179)
Алтайский государственный университет приглашает вас получить высшее образование по самым актуальным в XXI веке направлениям подготовки!

АлтГУ - один из 33 опорных вузов России, достойно представленный в международных рейтингах. АлтГУ занимает 95 место в мире и 3 место среди российских вузов в престижном рейтинге THE Impact Rankings-2020, оценивающем влияние вуза на устойчивое развитие общества. АлтГУ включен в глобальный мировой рейтинг всех вузов планеты QS World University Rankings® 2021, где занял 574-580 место. АлтГУ занимает 566 место в мире и 22 место среди российских вузов в рейтинге SCImago Institutions Rankings 2020, 627 в мире и 25 место среди российских вузов в рейтинге Round University Ranking 2020.

В 13 институтах, 4 филиалах и Колледже АлтГУ обучаются около 14000 студентов из 45 регионов России и 30 стран мира. АлтГУ имеет официальные представительства в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане. С каждым годом все больше кыргызстанцев выбирают АлтГУ для получения высшего образования.

В 2019 году АлтГУ успешно прошел государственную аккредитацию сроком на 6 лет. Международную профессионально-общественную аккредитацию получили образовательные программы 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.05.01 "Экономическая безопасность".

Среди студентов АлтГУ из Кыргызстана традиционно популярны такие направления подготовки, как 06.03.01 "Биология", 05.03.02 "География", 10.03.01 "Информационная безопасность", 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 18.03.01 "Химическая технология", 33.05.01 "Фармация" (профиль "Фармация биофармпрепаратов" с присвоением квалификации "Провизор") и другие.

Студентка 1 курса Института химии и химико-фармацевтических технологий Шахноза Талипжанова, приехавшая из Джалал-Абада, учится на направлении "Фармация". "По окончании обучения я стану провизором, смогу работать фармацевтом-технологом на фармпредприятиях. Уровень подготовки в АлтГУ находится на высоком уровне, есть большой блок курсов по медицине. Неоспоримое достоинство - фундаментальная подготовка по химии, а это расширяет мои возможности при трудоустройстве!", - говорит Шахноза.

Сегодня АлтГУ предлагает бесплатные интерактивные ресурсы для подготовки иностранных граждан к вступительным испытаниям: (http://abiturient.asu.ru/admission-2020/ ). У выпускников школ Кыргызстана есть уникальная возможность пройти онлайн-тренажеры по общеобразовательным предметам, дистанционно сдать вступительные испытания и подать документы в вуз прямо из дома через сервис "Личный кабинет абитуриента" (https://lk.abiturient.asu.ru/user/sign-in/login ).

Мы ждем Вас!

Алтайский государственный университет

РФ, г. Барнаул, пр. Ленина, 61.

тел. (3852) 29-12-22

e-mail: prcom@asu.ru

Сайт для абитуриентов:

http://abiturient.asu.ru/

Контакты представительства АлтГУ в Бишкеке:

saadat_shermatova@mail.ru

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