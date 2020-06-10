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10.06.2020 07:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лещевы всегда и везде вместе

Многодетная семья потратит президентские выплаты на строительство дома
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 125(8179)
Многодетную семью из Алтайского края пригласили на видеоконференцию с президентом. У главы семейства оказалась к Владимиру Путину необычная просьба.
Супруги Лещевы воспитывают пятерых сыновей и четырех дочерей. Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Супруги Лещевы воспитывают пятерых сыновей и четырех дочерей. Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
Супруги Лещевы воспитывают пятерых сыновей и четырех дочерей. Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

...Жители райцентра Курья Анатолий Николаевич и Наталья Владимировна Лещевы воспитывают пятерых сыновей и четырех дочерей. Вместе супруги уже 23 года. У земляков знаменитого оружейника Михаила Калашникова своя небольшая ферма, где они выращивают коров и бычков, и собственный непродовольственный магазин. Главный девиз большой семьи: "Всегда и везде вместе". Курьинцы с уважением отзываются о семье Лещевых - ребятишки у них воспитанные, с детства приучены к труду, хорошо учатся. Наталья Владимировна, несмотря на многочисленные хлопоты по дому, успевает участвовать в общественной работе, да и супруг тоже принимает участие в жизни села.

Фото: Ольга Данилова
Как помочь многодетной семье, которая рискует остаться на улице

В декабре 2019 года указом президента России семья Лещевых была награждена орденом "Родительская слава". На днях, общаясь по видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, глава семьи назвал недавно полученные выплаты на детей "здоровскими" - 104 тысячи рублей Лещевы решили потратить на строительство нового дома, покупку большого дивана для семейного просмотра телевизора и другие хозяйственные расходы.

- Я бы хотел, чтобы правительство придумало какую-то награду для соседей многодетных семей - потому что они столько от нас терпят. Мы ночью кричим, плачем, стучим, прыгаем, скачем. Для нас-то с женой это радость, жизнь наша, а им немножко грустно от этого. Не знаем, как их утешить и помочь, - отметил Анатолий Лещев.

Владимиру Путину оригинальное предложение главы семьи понравилось, президент назвал его не таким уж шутейным: "Надо над этим подумать. Общество наше должно с пониманием, благодарно относиться к таким людям, как вы".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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