Новосибирские ученые разработали первую в мире программу диагностики психических расстройств, а также болезней гортани по голосу пациента.

Созданием виртуального фониатра более десяти лет занималась команда инженеров, психологов и фонопедов. Зависимость голоса от душевного состояния отмечали еще советские ученые. Однако они работали, используя эмпирические наблюдения. Новосибирцы нашли в специально созданной математической модели переменную, которая отвечает за связь голоса с психоэмоциональным состоянием.

Теперь пациент может рассказать о своих жалобах в микрофон, а алгоритм цифровой обработки звукового сигнала подскажет доктору, на что обратить внимание.

- Уникальная система позволяет диагностировать по голосу долговременные и часто маскируемые пациентом психоэмоциональные отклонения, - сообщил "РГ" представитель НГТУ НЭТИ Юрий Лобанов. - Это может быть тревога, депрессия, агрессия или аутоагрессия. Их своевременное выявление способно предотвратить ряд осложнений и оказать эффективную и своевременную психологическую или врачебную помощь.

Сегодня медики выявляют функциональные нарушения в голосе пациента исключительно "на слух". Результаты такой диагностики носят субъективный характер и зависят от компетенции конкретного врача. Система позволит проводить такие обследования объективно. Виртуальный фониатр также может диагностировать и функциональные нарушения голоса, которые в дальнейшем могут привести к стойким органическим изменениями в гортани.