Новости

Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 21:17
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 21:13
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 21:09
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 20:59
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 20:40
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 20:38
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 20:35
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 20:17
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 20:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поймет с полуслова

Распознать болезнь по голосу
Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Новосибирские ученые разработали первую в мире программу диагностики психических расстройств, а также болезней гортани по голосу пациента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Созданием виртуального фониатра более десяти лет занималась команда инженеров, психологов и фонопедов. Зависимость голоса от душевного состояния отмечали еще советские ученые. Однако они работали, используя эмпирические наблюдения. Новосибирцы нашли в специально созданной математической модели переменную, которая отвечает за связь голоса с психоэмоциональным состоянием.

Ученые создали среду для перевозки возбудителя болезни

Теперь пациент может рассказать о своих жалобах в микрофон, а алгоритм цифровой обработки звукового сигнала подскажет доктору, на что обратить внимание.

- Уникальная система позволяет диагностировать по голосу долговременные и часто маскируемые пациентом психоэмоциональные отклонения, - сообщил "РГ" представитель НГТУ НЭТИ Юрий Лобанов. - Это может быть тревога, депрессия, агрессия или аутоагрессия. Их своевременное выявление способно предотвратить ряд осложнений и оказать эффективную и своевременную психологическую или врачебную помощь.

Сегодня медики выявляют функциональные нарушения в голосе пациента исключительно "на слух". Результаты такой диагностики носят субъективный характер и зависят от компетенции конкретного врача. Система позволит проводить такие обследования объективно. Виртуальный фониатр также может диагностировать и функциональные нарушения голоса, которые в дальнейшем могут привести к стойким органическим изменениями в гортани.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
На Михаила Ефремова надели электронный браслет
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции