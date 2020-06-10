На стадионе "Динамо" недавно завершили укладку беговых дорожек вокруг футбольного поля. Приятное, на первый взгляд, событие мало кого обрадовало. Покрытие настолько хлипкое и незащищенное, что легкоатлетам нельзя бегать в шиповках. Футболистам в бутсах тоже нежелательно выскакивать на эти дорожки. Выбрасывать мяч из аута и подавать угловые, вероятно, придется босиком. Или в сменной обуви - например, в кедах.

Гордость отечественного спорта Сергей Шубенков не раз успешно финишировал на мировых соревнованиях. Но дома ему почему-то не могут создать нормальные условия для подготовки. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Детям сойдет?

Беговые дорожки поступили в Барнаул в комплекте с искусственным футбольным газоном по федеральной программе "Спорт - норма жизни", которую курирует минспорта РФ. К качеству газона вопросов нет. Постелили его взамен старого на поле детской футбольной школы "Динамо". А дорожки региональный минспорта почему-то решил передать стадиону "Динамо", на котором легкоатлетическое покрытие давно пришло в негодность (из-за этого все краевые легкоатлетические турниры приходится проводить на других площадках, в том числе в райцентре Павловск).

Стоимость нового покрытия - семь миллионов рублей, его укладка, как сообщили нам в пресс-службе спортобщества, обошлась в сумму около двух миллионов. По сути, деньги зарыты в землю. В краевом минспорта, отвечая на вопрос, почему на стадионе появилось непрофессиональное покрытие, сослались на "массовость": "В рамках проекта укладываются только легкоатлетические беговые дорожки, предназначенные для массовых тренировок. В частности, для детей и воспитанников Алтайского училища олимпийского резерва, краевых и муниципальных спортивных школ, барнаульских вузов. Также на стадион могут приходить все желающие барнаульцы. Но почему же тогда постелили такие дорожки не на школьных стадионах, а на главной спортивной арене края? Для красоты? Тезис про "всех желающих барнаульцев" и вовсе вызывает неловкость - это при нынешних-то требованиях к безопасности на спортивных объектах?

- На "Динамо" когда-то было приличное покрытие, но оно невероятно быстро износилось. По гарантии подрядчик одну из стометровок перекладывал, хотя это не сделало погоды. Последние годы для легкоатлетов стадиона "Динамо" как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы для каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана - например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие - это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать, - сказал "РГ" знаменитый российский легкоатлет Сергей Шубенков.

Когда отсутствие барьеров благо

Но Шубенков никогда бы не стал победителем и призером чемпионатов мира, Европы и турниров "Бриллиантовой лиги", если бы впадал в уныние по любому поводу. Спортсмен и его тренер Сергей Клевцов давно привыкли к домашним проблемам. Поэтому они стоически восприняли информацию о том, что легкоатлетический манеж в Барнауле, о строительстве которого громко заявили в прошлом году ("РГ" писала о таких планах в сентябре 2019-го), вряд ли появится.

- Нам сказали, что манеж был проектом президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина. Он ушел в отставку, а люди, которые нам обещали подвижки с манежем, теперь разводят руками. Мы все равно готовимся, тренируемся, - рассказал "РГ" Сергей. - Бегаю в основном по лесу, школьным стадионам. Конечно, очень хочется соревноваться, но для этого надо набрать хорошую форму. Есть надежда, что к середине августа легкоатлетические соревнования в каком-то виде все равно возобновятся. В июле обещают централизованные сборы.

По словам легкоатлета, отсутствие возможности тренироваться с барьерами может даже пойти на пользу.

- Это даже к лучшему - немного "подзабыть" технические навыки. Когда придет время заново отрабатывать прохождение барьеров, сотрутся старые ошибки. Несколько лет назад так и было. Во время стартов меня стало сносить вправо, и я ничего не мог с этим поделать. Возник риск, что к концу дистанции меня могло бы снести на соседнюю дорожку. Сергей Александрович предложил взять паузу, чтобы стереть из мышечной памяти эту ошибку. Помогло.

Из рук в руки

С беговой дорожкой на стадионе и искусственным газоном футбольной школы "Динамо" обнаружились еще и проблемы имущественного порядка. Собственность края размещена на территории автономной некоммерческой организации ФК "Динамо-Барнаул" - и это нарушение.

Как стало известно "РГ", в региональном минспорта срочно решается вопрос о передаче газона в собственность краевого государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина". В школе Смертина от такой перспективы не в восторге - представьте, на вашем поле с утра до вечера будут заниматься прямые конкуренты.

А дорожки краевые спортивные чиновники рассчитывают передать в ведение КГБУ "Алтайское училище олимпийского резерва". Но и там не горят желанием отвечать за объект, проблемы с которым гарантированы изначально. И как вообще контролировать сохранность объекта, расположенного на территории другого собственника в другом районе города?

Отклонения от нормы

К реализации в крае программы "Спорт - норма жизни" возникают и другие вопросы. Например, о стоимости и качестве спортплощадок с тренажерами. Первые такие площадки осенью 2019-го появились в Ребрихинском и Павловском районах. Планируется, что в течение пяти лет подобные спортсооружения будут установлены во всех сельских районах края.

- Площадки с тренажерами, конечно, хорошие, но они не стоят таких денег - трех миллионов рублей, - убежден Сергей Тарасов, многолетний руководитель спорта в Ребрихинском районе. - Представьте, теннисный стол - за 129 тысяч рублей. Тренажерный велосипед - 34 тысячи, само покрытие площадки в 315 квадратных метров тянет на 1,05 миллиона рублей. Специальные стойки для инваспорстменов, обычные скамейки стоят заоблачных денег. И это все без учета стоимости нашей работы по монтажу площадки. Мы-то хоть на стадионе в Ребрихе уложились в 100 тысяч рублей, а в других районах, где под площадку заливали новую бетонную подушку, - в 600-700 тысяч.

Цены, конечно, нормальными не назовешь. Как рассказали "РГ" ветераны настольного тенниса, даже в Барнауле самый дорогой стол для настольного тенниса, установленный в одном из залов, стоит шестьдесят тысяч, а для тренировок сборной края были закуплены столы весьма приличного качества за сорок тысяч рублей.

Вызывают удивление и конструктивные особенности площадок. На бетонное основание накладывается пластиковый модуль, на который монтируются тренажеры и выкладываются резиновые листы покрытия. В Павловске весной стали играть в стритбол - модуль лопнул, покрытие расползлось, пришлось разбирать и перестилать заново. Это какого же качества должен быть пластик, чтобы выдержать бегающих и прыгающих крепких парней? К тому же сибирские морозы никто не отменял.