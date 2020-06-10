"Россети Сибирь" разработали алгоритм поиска HiPo-специалистов

Компания "Россети Сибирь" в рамках развития кадрового потенциала запустила в 2020 году пилотный проект по выявлению талантливых руководителей - HiPo-специалистов (от англ. High Potential - сотрудников с высоким потенциалом).

Эксперты в области HR выяснили, что 80 процентов прибыли любой компании создают 20 процентов самых талантливых сотрудников. Эти сотрудники и называются HiPo.

Для привлечения и мотивации высокопотенциальных сотрудников необходимо создание грамотной программы поддержки и развития, в основе которой - сложные задачи, направленные на реализацию возможностей этих людей. Внимательное отношение к таким сотрудникам со стороны руководства и осознание значимости выполняемой работы также обеспечивают заинтересованность HiPo-специалистов в дальнейшей работе в компании.

Департамент по управлению персоналом и организационного проектирования компании "Россети Сибирь" запустил в 2020 году пилотный проект по кадровому резерву на должности заместителя генерального директора - директора филиала и заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала.

В конкурсе на первую должность приняли участие заместители директоров филиалов по реализации услуг и по инвестиционной деятельности и главные инженеры филиалов, а на вторую - директора производственных отделений всех филиалов "Россети Сибирь".

Цель проекта - разработать универсальный алгоритм выявления талантливых сотрудников и построить эффективную систему подготовки кадрового резерва, обладающего необходимыми компетенциями для достижения стратегии компании.

Проект включает несколько этапов: онлайн тестирование; очные двухдневные оценочные мероприятия; непосредственное обучение.

Участниками проекта стал 51 руководитель. После первичного отбора на соответствие квалификационным требованиям на первый этап тестирования допущены 39 человек. После тестирования на очные мероприятия приглашены 16 человек.

По итогам отборочных процедур в программе обучения примут участие всего пятеро резервистов на должность директора филиала и четверо - на должность главного инженера филиала. Программа обучения рассчитана на 1,5 года и направлена на освоение таких тем, как: ситуационное лидерство, управление изменениями, рисками, командой, стресс-менеджмент, бизнес-аналитика и другие важные темы.

Основной кадровый состав любой компании включает в себя две категории: результативные сотрудники и специалисты с высоким потенциалом (HiPo). Эффективность работы результативных сотрудников намного выше, чем у других работников, но при переходе на следующий этап карьерной лестницы они теряют это преимущество. Так, по статистике, 46 процентов успешных руководителей, заняв новую должность, не справляются со своими обязанностями на соответствующем уровне. HiPo-специалисты также показывают хорошие результаты, но это не является их "пределом": внутренний потенциал данной категории сотрудников в несколько раз шире того, который они демонстрируют. Такие специалисты обладают огромным желанием развиваться, выраженными лидерскими и организационными способностями.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"