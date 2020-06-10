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10.06.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые раскрыли тайну древней крепости Пор-Бажин

Текст: Николай Грищенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Ученые России и Нидерландов с помощью нового радиоуглеродного метода смогли установить точную дату основания древней крепости Пор-Бажин. Открытие позволило узнать для чего в глухой тайге Южной Сибири на острове в озере Тере-Холь было построено гигантское сооружение.

Одной из тайн глинобитной крепости в Тыве является то, что после постройки она была покинута людьми. Палеогеографы МГУ в 2009 году провели дендрохронологический и радиоуглеродный анализ найденных в основании крепости стволов лиственницы. Выяснилось, что Пор-Бажин был построен не в 757 году по приказу главы Уйгурского каганата Элетмиш Бильге Кагана, а на 20-30 лет позже.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Профессор географического факультета МГУ Андрей Панин решил уточнить точную датировку крепости с помощью открытого японскими учеными "события Мияке" - аномального снижения свечения Солнца в 994 году.

- Мы отправили в Гронинген два наших спила, и в одном из них, в третьем кольце от коры, было обнаружено то самое "событие Мияке". А изучение самого молодого кольца на клеточном уровне позволило определить, что дерево было срублено летом. Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства - лето 777-го, а закончили его в 778 году", - сообщил ученый.

Данный факт коренным образом изменил представления о историческом прошлом крепости. Пор-Бажин был основан при другом правителе Бёгю-кагане, который принял манихейство. Однако в 779 году случился религиозный переворот и правитель был убит, а новый манихейский монастырь оказался не нужен местным жителям-язычникам.

Полная версия работы опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Справка "РГ"

Пор-Бажин - впервые был исследован в 1891 году российским этнографом Дмитрием Клеменцем.

Археолог Севьян Вайнштейн провел первые раскопки на рубеже 1950-1960-х годов и доказал, что крепость построили в период уйгурского каганата в VIII веке.

Крепость представляет собой правильный прямоугольник и имеет четкую внутреннюю планировку. В центре восточной стены располагались ворота с укрепленными башнями. Общая площадь - 3,3 гектара, высота стен - до 9,5 метров.

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