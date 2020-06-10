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10.06.2020 06:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кардиометр для Киприно

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 125(8179)
Фельдшер из села Киприно Надежда Фирсова в этом году справит сорокалетний юбилей профессиональной деятельности. Все эти годы она работала в родном селе. Трудовую биографию начинала в старой деревянной больнице, построенной в тридцатых годах прошлого века. В конце восьмидесятых в богатом местном колхозе решили, что пора возводить современную амбулаторию. Рядом со старым корпусом успели сложить двухэтажное кирпичное здание, постелить крышу, вставить оконные рамы, сделать гараж и котельную. Оставалось поштукатурить-покрасить да завезти оборудование, но тут распался СССР. В окаянные для селян девяностые годы от недостроя остались голые стены. А в феврале 2017 года сгорело старое здание. Пожар начался с крыши, где работали сварщики.
Селу Киприно, издавно славному своими сырами, в нынешнем году исполняется 285 лет. Амбулатория станет для кипринцев лучшим подарком. Фото: Пресс-служба минздрава Алтайского края Селу Киприно, издавно славному своими сырами, в нынешнем году исполняется 285 лет. Амбулатория станет для кипринцев лучшим подарком. Фото: Пресс-служба минздрава Алтайского края
Селу Киприно, издавно славному своими сырами, в нынешнем году исполняется 285 лет. Амбулатория станет для кипринцев лучшим подарком. Фото: Пресс-служба минздрава Алтайского края

Медики, вспоминает Надежда Владимировна, первым делом стали выносить лекарства и картотеку. Спасать все самое ценное помогали местные жители. Удалось сберечь почти всю мебель и оборудование. Среди тех, кто тушил пожар, был директор ООО "Кипринское" Алексей Егоров.

Фото: Омская филармония
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- Конечно, я помню ту больницу. На здоровье, слава Богу, не жалуюсь, но приходилось медосмотр проходить, сына водить. Там уже все убогое было: оборудование старое, рамы полусгнившие, пол местами проваливался, - говорит Егоров.

После пожара кипринские медики перебрались в помещение, где раньше располагалась группа детского сада. А в региональном минздраве приняли решение строить новое здание амбулатории, и работы начались год назад. Сейчас одноэтажное здание с автономным отоплением расположилось в центре Киприно, недалеко от дома культуры и сельского парка. Раньше здесь стоял старый детсад (к моменту строительства от него остался один фундамент). На площади в 350 квадратных метров разместятся процедурные, прививочные и смотровые кабины, дневной стационар. Работать здесь будет восемадцать человек, среди которых терапевт, педиатр, акушер, фельдшер, медсестры. Ежедневно они смогут принимать пациентов из Киприно, а также соседних сел Селезнево и Омутское, всего около 2,5 тысячи человек.

- В больнице все будет новым. Из того оборудования, которым хочется похвастать особо, назову кардиометр. Благодаря этому аппарату мы можем записывать кардиограмму пациента и в режиме онлайн передавать ее специалистам краевого кардиоцентра, которые тут же могут связаться с нашим врачом в Киприно и дать необходимые рекомендации, - рассказывает главврач Шелаболихинской ЦРБ Александр Киреев.

- Люди, конечно, рады новой больнице, постоянно спрашивают, когда будет открытие, какие кабинеты, - улыбается Надежда Фирсова. - Нам тоже будет приятно работать на новом месте: все чистенькое, беленькое, окна пластиковые. Можно сказать, дождались.

Комментарий

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края:

- Развивать высокотехнологичную помощь очень важно, но если человек рядом с домом не может обратиться к врачу за элементарной помощью или выписать необходимые лекарства, все наши старания развивать здравоохранение будут бесполезны. Алтайский край уникален тем, что очень большое количество населения - это сельские жители, и здесь важно усиливать первичную медпомощь. Именно поэтому мы не только не сокращаем количество ФАПов, но и строим их: в 2020-м в крае появится шестнадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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