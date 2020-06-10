Новости

"Москвич-410". Кроссовер СССР, который сейчас не встретишь 08:00
Камчатским собакам запретили лаять в квартирах с 8 вечера до 9 утра 07:49
Канада и США намерены продлить режим закрытия границы до конца июля 07:37
Попова заявила о сохранении масочного режима на всей территории России 07:21
В Бурятии открылись кафе и рестораны 07:18
Ученые раскрыли тайну древней покинутой крепости Пор-Бажин в Туве 07:00
В Минобороны рассказали о добровольцах для проверки вакцины от COVID-19 06:48
Власти США снова разрешили спортивную охоту на медвежат на Аляске 06:48
ВОЗ: Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания 06:23
Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось 06:05
Вокруг Белого дома снимут временные защитные ограждения 05:55
ВМС США запретили использовать флаг конфедератов 05:40
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6 км 05:15
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов 05:13
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не намерена договариваться с актером 05:12
В Благовещенске трехлетняя девочка упала с балкона 05:02
В поселке Хабаровского края произошла вспышка кишечной инфекции 04:50
На Чукотке началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию 04:49
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург 04:25
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России 04:12
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России 03:32
Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов 02:54
Гиперзвуковая ракета едва не ушла в свободный полет на испытаниях в США 02:42
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ 02:13
МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов 01:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 07:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пройти путем солдата

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 125(8179)
Увековечить память о подвиге одного из героев Великой Отечественной войны поможет соглашение, которое в год юбилея Победы заключили Кемеровский областной краеведческий музей и Германо-Российский музей "Берлин-Карлсхорст". Документ о сотрудничестве предусматривает обмен экспозициями, совместные научные, образовательные, информационные и культурно-просветительские проекты.

В 1945 году при штурме Берлина житель кузбасского поселка Тяжинский Николай Масалов спас немецкую девочку. 22-летний знаменщик 220-го гвардейского Запорожского полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии услышал детский плач и, рискуя жизнью, вынес кроху из-под огня. Эта история вдохновила скульптора Евгения Вучетича на создание знаменитого памятника воину-освободителю в Трептов-парке.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Минировали даже конфеты: правда о фашистах в альбоме "Музей и война"

В 2012 году сибиряку, ушедшему из жизни в 2001-м, присвоили звание Героя Кузбасса. В поселке Тяжинском еще при жизни Николая Масалова установили уменьшенную копию берлинской скульптуры. В Кузбассе планируют создать выездной мини-музей и сделать историческую реконструкцию подвига прославленного земляка.

Директор музея "Берлин-Карлсхорст" Йорг Морре напомнил, что на том самом месте у Ландвер-канала, где Масалов спас девочку, установлена мемориальная табличка с текстом на немецком и русском языках. По словам Морре, до объединения Германии Николай Масалов был почетным гражданином Берлина, но сейчас его имени в этих списках нет. "Эта табличка - наш вклад в сохранение памяти о герое", - подчеркнул директор музея.

В экспозиции Кемеровского областного музея военной истории представлено свыше сотни экспонатов, связанных с Николаем Масаловым. Среди них - красноармейская книжка, военные фото, ордена и медали.

- Однако документальных первоисточников, подтверждающих его подвиг, у нас, к сожалению, практически нет, - отмечает директор музея Ольга Феофанова. - Потому вместе с немецкими коллегами мы продолжим научно-исследовательскую работу, чтобы заполнить белые пятна - собрать документы, систематизировать их и, возможно, открыть мемориальный музей Николая Масалова.

Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов
В Минобороны рассказали о добровольцах для проверки вакцины от COVID-19
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции