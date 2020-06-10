Увековечить память о подвиге одного из героев Великой Отечественной войны поможет соглашение, которое в год юбилея Победы заключили Кемеровский областной краеведческий музей и Германо-Российский музей "Берлин-Карлсхорст". Документ о сотрудничестве предусматривает обмен экспозициями, совместные научные, образовательные, информационные и культурно-просветительские проекты.

В 1945 году при штурме Берлина житель кузбасского поселка Тяжинский Николай Масалов спас немецкую девочку. 22-летний знаменщик 220-го гвардейского Запорожского полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии услышал детский плач и, рискуя жизнью, вынес кроху из-под огня. Эта история вдохновила скульптора Евгения Вучетича на создание знаменитого памятника воину-освободителю в Трептов-парке.

В 2012 году сибиряку, ушедшему из жизни в 2001-м, присвоили звание Героя Кузбасса. В поселке Тяжинском еще при жизни Николая Масалова установили уменьшенную копию берлинской скульптуры. В Кузбассе планируют создать выездной мини-музей и сделать историческую реконструкцию подвига прославленного земляка.

Директор музея "Берлин-Карлсхорст" Йорг Морре напомнил, что на том самом месте у Ландвер-канала, где Масалов спас девочку, установлена мемориальная табличка с текстом на немецком и русском языках. По словам Морре, до объединения Германии Николай Масалов был почетным гражданином Берлина, но сейчас его имени в этих списках нет. "Эта табличка - наш вклад в сохранение памяти о герое", - подчеркнул директор музея.

В экспозиции Кемеровского областного музея военной истории представлено свыше сотни экспонатов, связанных с Николаем Масаловым. Среди них - красноармейская книжка, военные фото, ордена и медали.

- Однако документальных первоисточников, подтверждающих его подвиг, у нас, к сожалению, практически нет, - отмечает директор музея Ольга Феофанова. - Потому вместе с немецкими коллегами мы продолжим научно-исследовательскую работу, чтобы заполнить белые пятна - собрать документы, систематизировать их и, возможно, открыть мемориальный музей Николая Масалова.