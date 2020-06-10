Сразу шесть уголовных дел по фактам хищения муниципального имущества при переселении из аварийных домов возбуждено в южной столице Кузбасса.

Признаки махинаций с жильем прокуратура обнаружила во время очередной проверки, проведенной в том числе и сотрудниками ФСБ. Установлено, что должностные лица органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа с 2015-го по 2018 годы предоставляли жилые помещения из муниципального фонда гражданам, не имеющим на то законных оснований. Договоры социального найма и приватизации заключали для того, чтобы продать квартиры и присвоить деньги.

С обысками в мэрию Новокузнецка силовики нагрянули еще в апреле прошлого года. И вскоре после этого глава города Сергей Кузнецов отстранил от должности начальника управления по учету и приватизации жилых помещений Виталия Пуляева. По версии следствия, в 2017 году муниципальную квартиру оформил в собственность жилец якобы аварийного и подлежащего сносу дома. Однако на учете в качестве нуждающегося в жилье этот гражданин не состоял. Незаконная операция нанесла городскому бюджету ущерб в 1,7 миллиона рублей. Дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Уволенного Пуляева взяли под стражу.

- После того как было возбуждено первое уголовное дело, деятельность соответствующих структур новокузнецкой администрации стали проверять более детально и углубленно, - подчеркнула старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - И в настоящее время в городе расследуется уже двадцать три эпизода преступной деятельности, связанных с хищением муниципальной собственности. Двенадцать из них были выявлены в ходе прокурорских проверок исполнения законодательства о переселении из аварийного жилфонда.