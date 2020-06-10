Новости

Канада и США намерены продлить режим закрытия границы до конца июля 07:37
Попова заявила о сохранении масочного режима на всей территории России 07:21
В Бурятии открылись кафе и рестораны 07:18
Ученые раскрыли тайну древней покинутой крепости Пор-Бажин в Туве 07:00
В Минобороны рассказали о добровольцах для проверки вакцины от COVID-19 06:48
Власти США снова разрешили спортивную охоту на медвежат на Аляске 06:48
ВОЗ: Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания 06:23
Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось 06:05
Вокруг Белого дома снимут временные защитные ограждения 05:55
ВМС США запретили использовать флаг конфедератов 05:40
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6 км 05:15
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов 05:13
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не намерена договариваться с актером 05:12
В Благовещенске трехлетняя девочка упала с балкона 05:02
В поселке Хабаровского края произошла вспышка кишечной инфекции 04:50
На Чукотке началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию 04:49
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург 04:25
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России 04:12
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России 03:32
Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов 02:54
Гиперзвуковая ракета едва не ушла в свободный полет на испытаниях в США 02:42
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ 02:13
МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов 01:59
Генсек ООН предупредил о возможной продовольственной катастрофе 01:30
Число заражений COVID по миру превысило 7 млн 01:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
10.06.2020 07:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В мэрии "торговали" квартирами

Текст: Юлия Славина (Новокузнецк)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 125(8179)
Сразу шесть уголовных дел по фактам хищения муниципального имущества при переселении из аварийных домов возбуждено в южной столице Кузбасса.

Признаки махинаций с жильем прокуратура обнаружила во время очередной проверки, проведенной в том числе и сотрудниками ФСБ. Установлено, что должностные лица органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа с 2015-го по 2018 годы предоставляли жилые помещения из муниципального фонда гражданам, не имеющим на то законных оснований. Договоры социального найма и приватизации заключали для того, чтобы продать квартиры и присвоить деньги.

Фото: Светлана Сибина/РГ
Почему в Омске не расселяют бараки, в которых опасно жить

С обысками в мэрию Новокузнецка силовики нагрянули еще в апреле прошлого года. И вскоре после этого глава города Сергей Кузнецов отстранил от должности начальника управления по учету и приватизации жилых помещений Виталия Пуляева. По версии следствия, в 2017 году муниципальную квартиру оформил в собственность жилец якобы аварийного и подлежащего сносу дома. Однако на учете в качестве нуждающегося в жилье этот гражданин не состоял. Незаконная операция нанесла городскому бюджету ущерб в 1,7 миллиона рублей. Дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Уволенного Пуляева взяли под стражу.

- После того как было возбуждено первое уголовное дело, деятельность соответствующих структур новокузнецкой администрации стали проверять более детально и углубленно, - подчеркнула старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - И в настоящее время в городе расследуется уже двадцать три эпизода преступной деятельности, связанных с хищением муниципальной собственности. Двенадцать из них были выявлены в ходе прокурорских проверок исполнения законодательства о переселении из аварийного жилфонда.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
В Совфеде отреагировали на стратегию обороны Румынии с упоминанием России
В Воронеже сотрудник полиции сбил трех пешеходов
В Минобороны рассказали о добровольцах для проверки вакцины от COVID-19
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир