В Томске создали самозаряжающуюся метеостанцию для Арктики

На площадках Росгидромета в Томской области начались испытания экспериментального образца автоматической метеостанции для Арктики.

Универсальную, полностью автоматизированную метеостанцию сконструировали ученые Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН. Она способна работать без вмешательства людей, а для зарядки использовать солнечную энергию.

- В арктических условиях метеостанция сможет измерять при помощи акустических, оптических и радиационных методов скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, интенсивность, количество, виды осадков, интенсивность солнечной радиации и высоту снежного покрова, - сообщает ТАСС.

В настоящее время на российских метеостанциях по-прежнему работают метеорологи. Они проводят необходимые исследования вручную и каждые три часа передают полученную информацию в центр обработки.

Ученые планируют вывести устройство на рынок в 2022 году.