Верховный лама Тувы госпитализирован с коронавирусом

Верховный лама Тувы Джампел Лодой госпитализирован с коронавирусом, несмотря на соблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на централизованную буддийскую религиозную организацию "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва".

Джампел Лодой находится под наблюдением врачей в республиканской инфекционной больнице. Подробности его состояния не уточняются.

44-летний Джампел Лодой избирался Верховным ламой дважды: первый раз в 2005-ом году и второй - в 2019-ом году.

По данным минздрава Тувы, на утро 10 июня в республике было выявлено 113 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 577 человек. Всего с начала эпидемиологического сезона COVID-19 был подтвержден у 2027 человек.