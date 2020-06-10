Видео: В Барнауле бездомных щенков спасли из-под бетонных плит

В Барнауле прошла необычная спасательная операция. Специалисты муниципального поисково-спасательного отряда вызволили из западни четырех бездомных щенков, попавших в западню.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, по улице Лазурной рядом с краевым управлением МЧС в последнее время начались землеустроительные работы. Тяжелая техника снимала грунт и убирала мусор, скопившийся от близлежащих строек.

При вывозе старых железобетонных плит выяснилось, что под ними живут бездомные щенки. Об этом сообщила в муниципальную службу спасения женщина, которая подкармливала щенят. Работы были приостановлены, к месту жительства "меньших братьев" прибыли спасатели аварийно-спасательного формирования управления по делам ГОЧС Барнаула.

- Угроза для щенков была очень серьезная - в процессе расчистки их запросто могло задавить тяжелой плитой. Пришлось брать лом и лопаты, копать лаз и вытаскивать животных из западни. Работали очень аккуратно, со всеми предосторожностями. Все спасены, - рассказал начальник смены аварийно-спасательного формирования Александр Трошин.

Малышей, вероятно, отдадут в один из городских приютов для животных. По информации "РГ", как раз на том пустыре, где велась расчистка, руководство краевого ГУ МЧС планирует разбить небольшой парк и установить памятник спасателям.