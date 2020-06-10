К Параду Победы в Ставрополе из старых "Волг" сделали кабриолеты

В Параде Победы в Ставрополе впервые задействуют кабриолеты, сделанные из стареньких автомобилей ГАЗ-3102 "Волга". Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, сейчас их модернизируют специалисты ремонтного подразделения 49-й армии ЮВО.

- Решением командующего 49-й общевойсковой армией генерал-майора Михаила Зусько "Волги" проходят модернизацию на базе одного из соединений ЮВО в Ставрополе. Машины полностью разобрали и переоборудуют под кабриолет, у них усилили кузов, срезали крышу. Автомобили перекрасят, а также в них установят современные средства связи, - отметили в пресс-службе военного округа.

Позднее автомобили будут перекрашены, а еще в них установят современные средства связи. Теперь планируется использовать эти кабриолеты в ходе парада ежегодно. Раньше командующий парадом и принимающий ездили по площади Ленина в Ставрополе бронеавтомобилях "Рысь".

В Параде Победы 24 июня в Ставрополе будут участвовать 1700 человек. Среди них в том числе пройдут кадеты, казаки и юнармейцы, а также впервые в регионе - парадный расчет из 50 женщин-военнослужащих.

Посмотреть можно будет и на технику - бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, комплекс связи "Редут", а также ОТРК "Искандер".