В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса

В Карачаево-Черкесии грудной младенец, заболевший коронавирусом на 26-й после рождения, выздоровел и выписан из больницы. Вместе с мамой малыш провел под наблюдением в медицинском учреждении 14 дней.

Как сообщили "РГ" в региональном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции, на сегодня это самый молодой жителей республики, который переболел COVID-19.

Младенец заразился опасной инфекцией от родителей. Сначала заболел папа новорожденного, а затем положительный тест подтвердился у мамы и ребенка. Хотя заболевания супругов проходило в легкой форме, а у младенца - без клинических симптомов, но с учетом возраста ребенка и возможных осложнений, их положили в республиканскую инфекционную больницу.

Отметим, что самоизоляция и масочный режим в КЧР продлены по 15 июня. По последним данным, в республике зарегистрировано 1 807 случаев инфицирования, девять человек умерли.