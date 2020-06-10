Архангельская окраина превращается в современный район

Еще не так давно округ Варавино-Фактория считался малоперспективной окраиной Архангельска. Местные жители старались перебраться в центр. Но в последнее время южная территория города преображается на глазах. Округ прирастает молодыми семьями, а им важно, чтобы рядом с новым домом была вся инфраструктура для взрослых и детей. Поэтому здесь развернулась большая социальная стройка: одновременно возводятся школа на 860 мест, два детских сада, а также современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Игорь Годзиш: В итоге мы получим здесь комфортный микрорайон, где все будет новое - от тротуаров и дорог до социальной инфраструктуры и жилья. Фото: Иван Малыгин

- Я живу здесь всю жизнь и помню время, когда у нас оставались в основном пожилые люди. А теперь становится все больше семей с детьми, мамочек с колясками. Нас это очень радует, - признается председатель женсовета и член общественного совета округа Светлана Романова.

Трехэтажное школьное здание на улице Воронина строится по федеральному проекту "Образование". Новая школа избавит многих ребят от необходимости учиться во вторую смену. Сдать ее планируют в декабре 2021 года. Сегодня готовность оценивается в 15 процентов. Есть отставание от графика работ: поставщик из другого региона пока не может отправить в Архангельск нужное количество материалов из железобетона. К поиску решения подключился департамент строительства, транспорта и городской инфраструктуры.

Тем временем почти готов новый детский сад на 220 мест: рабочие прокладывают внутренние сети и благоустраивают территорию. Построено здание еще одного детсада, рассчитанного на 280 дошколят. Подрядчик ведет электромонтажные работы, отделывает помещения, устанавливает сантехнику. Все идет по графику.

Обрел очертания и гимнастический ФОК на улице Воронина - его яркая коробка заметна издалека. Напомним, из-за особенностей грунта пришлось переделывать проект ФОКа, но сегодня строители уже занимаются внутренней отделкой.

Тем временем в округе намечаются новые стройки.

- Мы понимаем, что недостаточно просто построить школы, детские сады и спортивный комплекс: нужно предусмотреть создание комфортной среды вокруг, - отмечает глава Архангельска Игорь Годзиш. - Сейчас занимаемся формированием земельного участка, чтобы предложить его региону для возведения домов под переселение из аварийного жилья. Одновременно ищем партнера-инвестора, который готов получить землю без аукциона и построить вблизи целый квартал жилых домов - на условиях безвозмездной передачи городу семи процентов квадратных метров или соцобъекта.

По словам Игоря Годзиша, в формате видеоконференции уже прошло заседание совета застройщиков Архангельска, на котором представлены предложения по земельным участкам. А департамент градостроительства разработал примерный план общего благоустройства всей территории:

- В итоге мы получим здесь комфортный микрорайон, где все будет новое - от тротуаров и дорог до объектов социальной инфраструктуры и жилья, - говорит глава Архангельска.

Благоустройство территории - еще один "магнит", который делает округ привлекательным. Так, по федеральному проекту начался капремонт мест отдыха - сквера имени Александра Грачева и зеленой зоны у студгородка на улице Воронина. Жители окраины - участники процесса.

- У нас очень много идей по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, - подчеркивает Светлана Романова. - Многие воплощаются в жизнь благодаря городской программе "Бюджет твоих возможностей": с нами обсуждают все проекты по развитию округа. Глава города приезжает несколько раз в год, мы высказываем свои пожелания и находим понимание. В итоге любимый округ, на мой взгляд, скоро ни в чем не будет уступать центру. Мы отсюда никуда не уедем!

Благоустройство

От двора до набережной

Жители Архангельска в ходе интернет-голосования выбрали десять малых общественных территорий города, которые будут благоустроены по нацпроекту в 2021 году. Большинство из них - на окраинах: например, сквер на Никольском проспекте в Соломбале, площадка рядом с Дворцом культуры на Варавино.

Тем временем по инициативе врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского городу выделяется на благоустройство 151 миллион рублей из средств, предоставленных Федерацией. На эти средства приведут в порядок два участка набережной Двины от железнодорожного моста до Северного морского музея и благоустроят девять дворовых территорий, которые не попали в основную часть федеральной программы:

- Необходимо в кратчайшие сроки определиться с порядком действий, который позволит нам приступить к работам в ближайшее время и завершить их как можно раньше. При этом и качество благоустройства должно быть достойным, - подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.