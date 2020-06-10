Делобанк признан лучшим мобильным банком страны

В опубликованном Международной ассоциацией бизнес-банкиров SME Banking Club рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса Делобанк занял первое место в России по итогам 2019 года.

Основой для рейтинга стало исследование, проведенное аналитиками SME Banking Club. Всего были проанализированы 40 мобильных приложений банков из СНГ и с Кавказа. Приложение Делобанка стало лучшим в России и вторым в СНГ на основе анализа функционала мобильных банков для бизнеса. Мобильные банки для бизнеса были ранжированы по их функциональности с учетом клиентских потребностей в финансовых и нефинансовых услугах.

- В основе бизнес-модели Делобанка лежит простота. Простота бизнес-процессов и процедур взаимодействия банка с клиентами, легкость и сокращение времени получения услуг. Клиенты предпочитают получать услуги без визита в банк и длительного заполнения документов. Именно поэтому любую услугу в Делобанке можно подключить через интернет-банк или мобильное приложение. Мы рады, что смогли предложить малому и среднему бизнесу высокотехнологичные и удобные инструменты, которые высоко оценены профессиональным сообществом, - говорит Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.

Ранее Делобанк занял первое место в федеральном рейтинге Markswebb лучших сервисов для бизнеса: в рейтинге мобильных приложений для бизнеса Business Mobile Rank Делобанк занял первое место во всех номинациях.