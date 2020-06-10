Новости

Опытный самолет МС-21-300 прилетел в Ульяновск для покраски 16:54
Найдена древняя "инструкция" по строительству Великой китайской стены 16:53
Госдума приняла закон, повышающий оперативность работы спасателей 16:46
На Ставрополье начали снимать ограничения режима самоизоляции 16:44
На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС 16:42
Специалисты назвали "беспробочные" часы для выезда завтра на дачу 16:40
В Крыму полицейских обвинили в халатности после гибели 6-летней девочки 16:29
В Швейцарии из-за пандемии опасаются возврата китайского массового туризма 16:27
Ученые Союзного государства объединят усилия для разработки вакцины 16:22
Как выглядят представители новых рас в продолжении "Ведьмака" 16:20
В Ижевске 17-летняя девушка умерла на вечеринке со сверстниками 16:18
Житель Гватемалы случайно нашел в своем доме бесценные фрески майя 16:15
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды 16:12
Новый фильм Уэса Андерсона выйдет в прокат в России осенью 16:09
МИД РФ: Лукашенко посетит Парад в Москве 24 июня 16:06
Егоров: Отрасль ЖКХ потеряла 70-80 млрд рублей за последние три месяца 16:04
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки 16:04
Четырехдневка отменяется: АвтоВАЗ будет собирать машины ударными темпами 16:04
Гроза вывела из строя куранты на часовой башне новгородского кремля 16:02
Праздничные плакаты и флаги украсили Москву к Дню России 15:57
Московские кладбища снова открыты для посещений 15:54
Супругу Елизаветы II исполнилось 99 лет 15:51
В Удмуртии закрыли дело по факту смерти ребенка с ДЦП у тела матери 15:46
На юге столицы спасатели спасли двух человек из пруда 15:38
Впервые за 10 лет в Кузьминки зашел еж 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Как избежать перегрева в жару
Как избежать перегрева в жару
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
10.06.2020 16:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гроза вывела из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

Текст: Ульяна Вылегжанина (Великий Новгород)
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В Великом Новгороде четыре циферблата главных городских курантов на часовой башне городского кремля начали показывать разное время после ночной грозы. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого находится кремлевская Часозвоня.

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

Изначально специалисты предположили, что причиной странного поведения часов мог стать удар молнии. Но смотрители, поднявшись на башню, не обнаружили никаких видимых повреждений. Поэтому появилась другая версия - вероятно, часы вывело из строя грозовое электромагнитное поле.

Устранять неполадки будет подрядная организация. Главные городские часы должны привести в порядок уже сегодня.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
В Кремле назвали подтвердившие участие в Параде Победы страны
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Попова: Темпы прироста случаев заражения коронавирусом снижаются
На Украине возбудили дело против Порошенко
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир