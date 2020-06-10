Гроза вывела из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

В Великом Новгороде четыре циферблата главных городских курантов на часовой башне городского кремля начали показывать разное время после ночной грозы. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого находится кремлевская Часозвоня.

Изначально специалисты предположили, что причиной странного поведения часов мог стать удар молнии. Но смотрители, поднявшись на башню, не обнаружили никаких видимых повреждений. Поэтому появилась другая версия - вероятно, часы вывело из строя грозовое электромагнитное поле.

Устранять неполадки будет подрядная организация. Главные городские часы должны привести в порядок уже сегодня.