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10.06.2020 17:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь. Свой вопрос он разместил в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: iStock
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки

- До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений, - пояснил градоначальник.

Петербуржцам предложено рассказать о своих приоритетах в порядке убывания. В комментариях пользователи интернета просят открыть парки, фитнес-центры, парикмахерские, возобновить работу каршеринга. Однако есть и мнения, что пока отменять противоэпидемические мероприятия не нужно.

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