Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь. Свой вопрос он разместил в социальной сети "ВКонтакте".

- До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений, - пояснил градоначальник.

Петербуржцам предложено рассказать о своих приоритетах в порядке убывания. В комментариях пользователи интернета просят открыть парки, фитнес-центры, парикмахерские, возобновить работу каршеринга. Однако есть и мнения, что пока отменять противоэпидемические мероприятия не нужно.