В Петербурге возобновились киносъемки. По данным городского комитета по культуре, сейчас в Северной столице снимают десять картин. Для тех, кто решился сейчас продолжить кинопроцесс, установлены жесткие требования. В частности, все находящиеся на площадке должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Если говорить по-простому, то у всех, включая актеров, должны быть маски и перчатки. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Эти правила являются самыми сложными.

- Как вы себе представляете эти маски или перчатки, это же совсем не по сценарию, - говорит директор и продюсер киностудии "Лендок" Алексей Тельнов.

В период самоизоляции работа на студии продолжалась. Правда, в необычном формате - "Лендок" снимал онлайн-фильмы, когда интервью, например, записывались по Skype. Также в первые дни после введения ограничений операторы несколько раз проехали по городу и снимали опустевший Невский проспект, безлюдные набережные. Для архива.

К моменту, когда студии разрешили возобновить съемки в обычном формате, улицы стали более людными, но автомобильный трафик все равно оказался ниже, чем для пандемии. На "Лендоке" говорят, что это серьезный плюс.

Каждый съемочный день обходится студии в круглую сумму, нужно ездить с точки на точку, ставить декорации, свет, снимать, потом снова грузить реквизит по машинам и ехать на новый объект.

В таких условиях самым страшным кошмаром для студии становились пробки. Потеря двух-трех часов ежедневно к концу съемочного процесса съедала добрую часть бюджета. Сейчас полупустые улицы позволяют киностудиям экономить бюджет. Затраты из-за требований санитарных врачей тоже, конечно, выросли. Например, всем, кто задействован в съемках, пришлось сдавать тесты на коронавирус. Маски, перчатки, санитайзеры стоят денег, но суммы, как говорит продюсер, не критические.

Сейчас «Лендок» получил разрешение насъемки двух картин — «Архипелаг» и «Осторожно, дети»

Сейчас "Лендок" получил разрешение на съемки двух картин - "Архипелаг" и "Осторожно, дети".

Правда, с первой картиной студии не повезло. Съемки под вопросом. "Архипелаг" - это фильм про российско-шведскую экспедицию на Шпицбергене, которая состоялась 120 лет назад под руководством астронома Александра Васильева. Съемки начались в конце прошлого года, часть из них проходила непосредственно на Шпицбергене. А потом вмешался коронавирус. Съемочная группа вернулась в Петербург. Тельнов говорит, фильм почти готов, но несколько важных сцен недосняты. Нужно вернуться на Шпицберген, правда, непонятно как, границы закрыты, коронавирус съел бюджеты...

Сейчас на улицах Петербурга студия снимает картину "Осторожно, дети". Тельнов говорит, что, пока действовал масочный режим, снимали в основном общие планы. Когда на улицах маски стало носить не обязательно, появилась возможность снимать героев, правда, пока поодиночке, социальную дистанцию никто не отменял.

- Но на самом деле для нас это не страшно. У нас нет по сценарию каких-то скоплений людей, чаще всего в кадре один человек, - говорит Тельнов.

Еще одно ограничение санитарных врачей - на площадке не может присутствовать больше пятидесяти человек. Продюсер говорит, что в картинах "Лендока" чаще всего на съемках находится до 20 человек, так что правила вполне выполнимы.