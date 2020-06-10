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10.06.2020 09:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Возможно снимать героев

Как делают кино в условиях пандемии
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 124(8178)
В Петербурге возобновились киносъемки. По данным городского комитета по культуре, сейчас в Северной столице снимают десять картин. Для тех, кто решился сейчас продолжить кинопроцесс, установлены жесткие требования. В частности, все находящиеся на площадке должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Если говорить по-простому, то у всех, включая актеров, должны быть маски и перчатки. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Эти правила являются самыми сложными.

- Как вы себе представляете эти маски или перчатки, это же совсем не по сценарию, - говорит директор и продюсер киностудии "Лендок" Алексей Тельнов.

В период самоизоляции работа на студии продолжалась. Правда, в необычном формате - "Лендок" снимал онлайн-фильмы, когда интервью, например, записывались по Skype. Также в первые дни после введения ограничений операторы несколько раз проехали по городу и снимали опустевший Невский проспект, безлюдные набережные. Для архива.

Фото: youtube.com/ START
Как снимают кино в условиях пандемии

К моменту, когда студии разрешили возобновить съемки в обычном формате, улицы стали более людными, но автомобильный трафик все равно оказался ниже, чем для пандемии. На "Лендоке" говорят, что это серьезный плюс.

Каждый съемочный день обходится студии в круглую сумму, нужно ездить с точки на точку, ставить декорации, свет, снимать, потом снова грузить реквизит по машинам и ехать на новый объект.

В таких условиях самым страшным кошмаром для студии становились пробки. Потеря двух-трех часов ежедневно к концу съемочного процесса съедала добрую часть бюджета. Сейчас полупустые улицы позволяют киностудиям экономить бюджет. Затраты из-за требований санитарных врачей тоже, конечно, выросли. Например, всем, кто задействован в съемках, пришлось сдавать тесты на коронавирус. Маски, перчатки, санитайзеры стоят денег, но суммы, как говорит продюсер, не критические.

Сейчас «Лендок» получил разрешение насъемки двух картин — «Архипелаг» и «Осторожно, дети»

Сейчас "Лендок" получил разрешение на съемки двух картин - "Архипелаг" и "Осторожно, дети".

Правда, с первой картиной студии не повезло. Съемки под вопросом. "Архипелаг" - это фильм про российско-шведскую экспедицию на Шпицбергене, которая состоялась 120 лет назад под руководством астронома Александра Васильева. Съемки начались в конце прошлого года, часть из них проходила непосредственно на Шпицбергене. А потом вмешался коронавирус. Съемочная группа вернулась в Петербург. Тельнов говорит, фильм почти готов, но несколько важных сцен недосняты. Нужно вернуться на Шпицберген, правда, непонятно как, границы закрыты, коронавирус съел бюджеты...

Фото: iStock
В Подмосковье возобновились съемки кино

Сейчас на улицах Петербурга студия снимает картину "Осторожно, дети". Тельнов говорит, что, пока действовал масочный режим, снимали в основном общие планы. Когда на улицах маски стало носить не обязательно, появилась возможность снимать героев, правда, пока поодиночке, социальную дистанцию никто не отменял.

- Но на самом деле для нас это не страшно. У нас нет по сценарию каких-то скоплений людей, чаще всего в кадре один человек, - говорит Тельнов.

Еще одно ограничение санитарных врачей - на площадке не может присутствовать больше пятидесяти человек. Продюсер говорит, что в картинах "Лендока" чаще всего на съемках находится до 20 человек, так что правила вполне выполнимы.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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