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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Век отстояли...

Калининградцы уберегли от застройки старинный лес вблизи Балтийского моря
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 125(8179)
Жители калининградского курорта отстояли десять гектаров леса, протянувшегося вдоль побережья Балтийского моря. Муниципальные власти планировали отдать землю инвестору под строительство санаториев, гостиниц и спа-центра. Но горожане завалили чиновников обращениями, устроили флешмоб в социальных сетях. И добились своего: в ближайшее время участок переведут в "неприкосновенную" категорию городских лесов.

Речь идет о земле вблизи известного курорта Светлогорска, которая является частью старинного Варникенского леса. Зеленый массив, привлекавший туристов еще в XIX веке, и сейчас пользуется популярностью у любителей прогулок на свежем воздухе. Здесь водятся дикие звери, растут ценные деревья, в том числе дубы и грабы.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Участок находится в собственности органов местного самоуправления и относится к категории земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Чтобы перевести лесной массив в категорию, допускающую возведение гостиниц и рекреационных объектов, муниципалитет устроил общественные обсуждения.

Светлогорские общественники единодушно высказали свое мнение: застраивать зеленую зону недопустимо. Чтобы привлечь к проблеме больше внимания, горожане устроили флешмоб. Они фотографировались в лесу с плакатами "Лес должен жить", "Сохраним Варникенский лес", "Лес - это Вселенная" и другими, а потом выкладывали снимки в социальные сети.

- Попала в этот завораживающий Варникенский лес впервые, - рассказывает одна из участниц флешмоба Светлана Сучкова. - Это дивный дикий лес, а в сочетании с крутогорьем морского побережья - уникальное природное место. Даже невозможно представить, что у кого-то поднимется рука это разрушить.

В ситуацию вмешались региональные власти. Заместитель председателя областного правительства Наталья Сибирева сама прогулялась по лесу, а затем встретилась с муниципальными властями и активистами.

- Считаю важным сохранить этот зеленый массив и уберечь его от возможного повреждения в ходе реализации инвестиционного проекта, - заявила Наталья Сибирева. - Мы обсудили вопрос с министром природных ресурсов и экологии области, а также с главой муниципалитета. Совместно приняли решение о переводе лесного массива площадью примерно десять гектаров, расположенного на этом земельном участке, в категорию "городские леса". Нашу идею поддержал губернатор.

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Кстати, от создания санаторно-курортного кластера власти не отказываются. Инвестору предложат видоизменить проект: исключить из зоны застройки старинный лес и возвести все объекты в поле, примыкающем к зеленой зоне. С учетом того, что муниципалитет после выхода из пандемии должен будет очистить лесной массив от мусора, проект не потеряет привлекательности. Ведь туристы, отдыхающие в гостиницах и санаториях, смогут прогуливаться к морю по чистым тропкам среди вековых деревьев.

Общественники задались вопросом, как именно будет определяться граница леса, не подлежащего вырубке. По словам исполняющей обязанности руководителя Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области Веры Касьяновой, этим займется кадастровый инженер в ходе процедуры межевания. В своей работе специалист будет ориентироваться на границы крупномерного леса и недавно выросшего "самосева" на поле.

Цифра

47,5 гектара составляет площадь участка, который планировалось отдать под застройку.

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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